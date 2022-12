O víkendu si na PlayStationu můžete zahrát online i bez PS Plus

8. 12. 2022 10:41 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jednou z výhod předplatného PlayStation Plus bez ohledu na to, jaký stupeň si zákazníci platí, je možnost využívat online multiplayer přes PlayStation Network. Ačkoli je zpoplatnění hry více hráčů na konzolích od Sony i Microsoftu už od svého zavedení kritizováno, ani jedna ze společností prozatím nepodnikla kroky ke změně.

Pokud si ale PS Plus nepředplácíte, můžete aspoň využít blížící se víkendové akce. Tuto sobotu a neděli si totiž i bez této služby budete moci na svém PlayStationu vyzkoušet hraní online. To jediné, co k tomu potřebujete, je účet na PSN, připojení k internetu a vámi zvolená hra.

Předplatné PlayStation Plus v současnosti nabízí tři stupně. Model Essential zákazníkovi kromě online hraní otevírá i možnost využití cloudového prostoru na uložené pozice, poskytuje exkluzivní slevy v PlayStation Store a hlavně každý měsíc odemyká několik her dostupných zdarma po dobu placení předplatného. Stupeň Extra k těmto výhodám přidává ještě knihovnu titulů z PS4 a PS5, zatímco na stupni Premium si můžete zahrát i starší hry z různých generací PlayStationu, a to včetně cloudového streamování titulů z PS3.

Před časem se objevila informace, že služba PlayStation Plus ztratila v uplynulém roce zhruba dva miliony předplatitelů, pokles je ale přisuzován slábnoucí pandemii Covidu-19, která na svém počátku naopak počet uživatelů různých podobných služeb výrazně zvýšila.