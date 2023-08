O slovo se hlásí nový vyzyvatel Civilizace, tahovka Ara: History Untold

23. 8. 2023 9:48 | Novinky | autor: Adam Homola

Ano prosím, jen houšť. Skrze tituly jako Stormgate, Tempest Rising a třeba DORF se nám hezky vrací realtime strategie klasického střihu a teď to vypadá zajímavě i u velkých tahových strategií. Monopol Civilizace nahlodal už velice povedený Humankind a teď se chystá další slibně vypadající kousek jménem Ara: History Untold.

Ve svém základě nehodlá Ara znovu vymýšlet kolo a zdá se, že se pojede ve vyjetých kolejích. Na začátku vás tak čeká výběr národa, prozkoumávání světa, budování prvních měst, infrastruktury, vynalézání technologií, expanze, armáda a vítězství. Pokud jste hráli jakoukoliv Civilizaci, budete teady nejspíš jako doma.

Ara: History Untold by se chtěla lišit tím, že pro vás nebude mít předem připravenou specifickou cestu k vítězství. Od toho si tvůrci slibují „nekonečné možnosti“ a je pravdou, že jakmile si v Civilizaci zamanete třeba vítězství skrze let do vesmíru, máte většinu zbytku hry poměrně jasně nalajnovanou. Což rozhodně není špatně a v Civilizaci to funguje skvěle – jak bude opačný přístup fungovat v Ara se ovšem teprve uvidí.

Vývojáři ze studia Oxide Games (Ashes of the Singularity) se chlubí ještě procedurálně generovaným prostředím a s ním spojenou „nekonečnou“ znovuhratelností a dynamickými výzvami, které z toho mohou vzejít.

Kdy se dočkáme další Civilizace je zatím ve hvězdách a hned tak to asi nebude, ale jestli už máte šestku projetou křížem krážem i se všemi jejími datadisky a rozšířeními, mohla být Ara příjemnou změnou. Minimálně do doby, než dorazí sedmá Civka.

Ara: History Untold vyjde na PC někdy v průběhu příštího roku a bude součástí PC Game Passu.