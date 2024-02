Nvidia konečně sjednocuje své aplikace do jedné

24. 2. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Nvidia spustila veřejnou beta verzi své nové aplikace, která má být tím jediným a hlavním nástrojem pro hráče PC her a digitální tvůrce vybavené grafikami GeForce. Honosný cíl, nicméně pokud máte nějakou grafiku od Nvidie a není vám úplně šuma fuk, jak vám běží hry, stejně už asi máte GeForce Experience a budete chtít i novou aplikaci.

Jedním z hlavních a prvotních taháků je (konečně!) sjednocení všemožných uživatelských prostředí do jedné všeobjímající aplikace. Nová aplikace, která se jednoduše jmenuje NVIDIA app, v sobě totiž spojuje Nvidia Control Panel, GeForce Experience a RTX Experience.

Usnadňuje tak snadné aktualizace nejnovějších ovladačů a zjednodušuje proces objevování a instalace aplikací Nvidia, jako jsou GeForce NOW, NVIDIA Broadcast a NVIDIA Omniverse.

Mezi klíčové funkce beta verze patří také jednotné ovládací centrum GPU, které uživatelům umožňuje doladit nastavení her a ovladačů z jednoho místa. To spojuje optimální nastavení her v aplikaci GeForce Experience a 3D nastavení v ovládacím panelu NVIDIA a nabízí tak jednotné místo pro veškerá nastavení, která souvisí s hrami a s vaší grafickou kartou.

Další novinkou je také přepracované okno překrývající hry, které nyní poskytuje rychlý přístup k nástrojům pro záznam a oknům pro sledování výkonu nebo k filtrům pro vylepšení hry, včetně nových možností poháněných umělou inteligencí. Ty jsou ovšem dostupné jen a pouze pro majitele grafických karet GeForce s podporou RTX.

Tvůrci aplikace zapracovali také na lepších informacích k jednotlivým ovladačům, tudíž by uživatelé měli mnohem lépe pochopit výhody a specifika dané verze driverů.

Mezi další novoty a vylepšení aplikace patří prvky poháněné umělou inteligencí. Tedy například filtry RTX Dynamic Vibrance a RTX HDR. Ty by měly zvyšovat vizuální čistotu a přidávat HDR i do her, které s jeho podporou vůbec nepočítaly.

Aplikace je zatím pořád v betaverzi a Nvidia už na webu prohlásila, že do ní v budoucnu hodlá integrovat další funkce z ovládacího panelu a z GeForce Experience, včetně nastavení displeje a videa, přetaktování GPU a možností vrácení předchozí verze ovladačů.

Nvidia tak konečně unifikuje svá všemožná prostředí a aplikace do jednoho jediného softwaru, kde bude všechno potřebné. Všechny detaily, včetně ukázek nových efektů třeba i na starém Zaklínači, najdete na webu Nvidie, odkud si můžete novou aplikaci také stáhnout.