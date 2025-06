Nový úsvit v kostičkovém světě. Minecraft tento týden dostane vizuální facelift

16. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Filmový Minecraft vyplundroval peněženky návštěvníků kin a Mojang si mne ruce, že jejich hra může těžit z další vlny popularity. Navíc jde o ideální období, protože studio nedávno přešlo na měsíční systém pravidelných malých aktualizací zvaných Game Drops s novými drobky obsahu. Do toho ale nadále pracuje na velkých změnách, kdy jedna z těch zásadních dorazí už zítra, 17. června.

Aktualizace Vibrant Visuals kostičkový svět značně promění. Přinese půvabnější vizuální pozlátko chlubící se realističtějším nasvícením, volumetrickou mlhou, odrazy na vodní hladině i větší barevnou hloubkou a dynamikou. Proto jde o ideální čas, kdy se za Stevem vrátit.

zdroj: Mojang

Tým slibuje, že každé prostřed bude mít teď unikátnější atmosféru. Znamená to, že teplejší biomy budou působit trochu nažloutle, zatímco ty chladnější mají být lezavěji ostřejší s dominující modrou. Stíny pak budou realisticky postupovat se sluncem a kontrast nabídne živější vzhled. Vše bez toho, aby se ovlivnila hratelnost nebo se nějak výrazněji změnil ikonický styl.

„Jedná se o vizuální vylepšení, na hratelnosti se nic nemění. Stíny například neovlivní úroveň světla ve smyslu herních mechanismů ani to, kde se nepřátelské mobky spawnují. Update Vibrant Visuals bude dostupný a přístupný všem hráčům, protože bude na mnoha platformách k dispozici jako jednoduchý přepínač v menu,“ uvádí studio.

Update Vibrant Visuals vyjde na všechna podporovaná zařízení, kde najdete edici Bedrock. Nastavení bude ve výchozím režimu zapnuté, takže pokud se vám změny nebudou zamlouvat, můžete ho zase vypnout. Novinky bohužel zatím nebudou dostupné pro Javu, ale Mojang slibuje, že na této verzi rovněž pracuje.

Čekání na zítřek si fanoušci mohou zkrátit skrze nedávné A Minecraft Movie DLC, které do hry dodalo obsah inspirovaný zmíněným snímkem. Případně si můžete pořídit add-on How to Train Your Dragon se světem inspirovaným aktuální hranou adaptací někdejšího animáku Jak vycvičit draka.