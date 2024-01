Nový trailer ukazuje, že Mario vs. Donkey Kong nebude jen obyčejný remake

11. 1. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Je to teprve chvíle, co nás okouzlil nový Super Mario Bros. Wonder, a už se chystá další hra s kníratým instalatérem v hlavní roku. Tentokrát půjde ale „pouze“ o předělávku staršího titulu Mario vs. Donkey Kong. Ten původně vyšel v roce 2004 pro Game Boy Advance a nyní se dostane na Nintendo Switch. Jde o vůbec první hru Mario vs. Donkey Kong na hybridní konzoli a další díl od devět let starého Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars.

Nepůjde ale jen o graficky vylepšený remake původní hry jedna ku jedné. Nintendo se tady chopilo příležitosti a hodlá dvacet let starou hru aktualizovat.

Konkrétně se vedle modernizované grafiky a lokálního kooperativního režimu můžeme těšit na nové světy, dosud neviděné úrovně, zbrusu nové funkce a třeba i velice přístupný režim obtížnosti Causal, který je určený pro méně zkušené (nebo mladší) hráče. Přestože Charles Martinet už není oficiálním hlasem Maria, v remaku jej ještě uslyšíme. Hra totiž opráší původní audio nahrávky.

Celkem se na nás řítí přes 130 úrovní, několik nových typů překážek a nástrah a snad i pořád stejně dobrá hratelnost. Původní titul z roku 2004 se totiž na Metacriticu chlubí krásným hodnocením 81 ze 100, takže se máme na co těšit.

Mario vs Donkey Kong Remake vyjde už za zhruba měsíc, konkrétně 16. února.