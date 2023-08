Mario změní hlas. Jeho dlouholetý dabér končí

Nintendo včera oznámilo konec jedné velké éry, jelikož po dlouhých 32 letech italský kníratý instalatér Mario změní svůj hlas. Dosavadní dabér Charles Martinet v této roli končí a vystřídá ho někdo jiný. Martinet se mezitím převtělí do role ambasadora Mario her, takže ho fanoušci i nadále budou moci vídat na různých akcích.

Jeho odchod z této pozice jistě opláčou nejen hráči, ale i samotní zaměstnanci Nintenda, kteří chystají speciální video sloužící jako rozlučka. Vystoupí v něm Martinet a tvůrce herní ikony, kterou Mario je, Šigeru Mijamoto.

Kdo ho v jeho roli nahradí, to prozatím není jisté. Čistě teoreticky existuje možnost, že se této role zhostí herec Chris Pratt, který postavičku namluvil v letošním animovaném filmu. Odpověď ale dost možná nabídne letošní Super Mario Bros. Wonder, ve kterém Martinetiho už neuslyšíte (děkujeme webu GamesRadar).

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO