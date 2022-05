Nový Test Drive se odkládá. Ostrov Hongkong bude pouze next-genový

18. 5. 2022 17:24 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Kylotonn konečně prolomilo mlčení ohledně chystané závodní hry s otevřeným světem Test Drive Unlimited Solar Crown. A prolomilo ho tím, co se dalo čekat – odkladem. Nástupce legendárních závodů odehrávajících se na jedna ku jedné zpracovaných ostrovech Oahu a Ibiza byl oznámen již v srpnu roku 2020 a přesně o rok později jsme dostali datum vydání, které teď už neplatí.

Na ostrov Hongkong zpracovaný opět jedna ku jedné s 550 kilometry silnic (jezdí se vlevo!) se nevydáme 22. září, ale někdy v roce 2023. Tvůrci potřebují více času na dotvoření svých ambicí, které jsou tak velké, že vydavatel hry Nacon dokonce rozhodl o zrušení plánu vydání hry na starých konzolích. Tak doufejme, že o to lépe bude Test Drive Unlimited Solar Crown na současných konzolích nejen vypadat, ale i běhat.

Tvůrci v blogovém příspěvku na Steamu slibují, že odteď máme čekat větší informační masáž. Mají v plánu vyplnit vzniklý čas několika beta testy, takže si dost možná zazávodíte ještě dřív než v příštím roce.

Aktuální update lehce zabředává do problematiky dvou klanů Streets a Sharps, které se ve hře se vší okázalostí servou o nadvládu nad ostrovem. Oba klany jsou plné zbohatlíků, ale zatímco jedni vyznávají spořádanou eleganci, druzí jsou spíše nezřízení rebelové.

Pro tyto klany budete plnit nejrůznější úkoly, které si vyzvednete v jejich základnách. Ty budou sloužit jako jakási sociální sraziště, kde se potkáte s jinými hráči. Zajímavě zní, že do hlavního sálu obou klanů má přístup každý, ale jakmile získáte určitou reputaci u jednoho z klanů, vpustí vás i za zavřené dveře do VIP sekce, kde se kují tajné pikle proti znepřátelenému klanu.

Je zjevné, že Test Drive Unlimited Solar Crown nebude obyčejnou závodní hrou a bude kráčet ve stopách svých předchůdců, tedy nepůjde jen o to, si zazávodit, ale mít nějaký styl a prožít svým způsobem vysněný život – budete kupovat auta pro to, jak vypadají, prostě je jen vlastnit, správně se oblékat, mít nemovitosti a plnit zakázky, které nutně nejsou o tom, někoho předjet. Snad to dopadne alespoň tak dobře jako první Test Drive Unlimited.