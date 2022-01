Nový mod do Crusader Kings III přidává dialogy založené na machine learningu

21. 1. 2022 10:08 | Novinky | autor: Václav Pecháček

V úchvatné středověké strategii Crusader Kings III můžete provádět spoustu zábavných věcí: Svést někomu manželku a pak ho zavřít do hladomorny, opít se se svým největším rivalem do němoty na bohaté hostině, handrkovat se s císařem Svaté říše římské o nadvládu nad Holštýnskem. Simulaci života feudálního vládce ale přeci jen něco chybí – možnost si pěkně popovídat.

V současné chvíli si při interakci s ostatními postavami tak maximálně vybíráte z několika předpřipravených odpovědí, ale to je přesně něco, co hodlá změnit fanouškovská modifikace jménem Deep Kings. Ta s pomocí machine learningu hodlá vdechnout jednotlivým obyvatelům středověkého světa život a umožnit vám, abyste si s nimi úplně normálně povídali.

Na co mod aspiruje, vám ozřejmí trailer, v němž si hráč v roli českého knížete Boleslava povídá s polským králem, shodou okolností taky Boleslavem. Pokud jste už někdy komunikovali s nějakým chatbotem, bude vám dění ve videu nejspíš dost povědomé. Zkrátka něco napíšete, umělá inteligence to vyhodnotí a odpoví vám – s trochou štěstí nějak srozumitelně a smysluplně.

zdroj: Crusader Blade

Jak můžete vidět, ukázková konverzace probíhá bez větších zádrhelů, a co je skutečně pozoruhodné, má dopad přímo na dění ve hře. Když jste ke svému královskému kolegovi slušní, bude vás mít do budoucna raději. Pokud se po něm naopak pokusíte vztekle mrsknout židli, nechá vás vyvést ze sálu ozbrojenou stráží.

Zamlouvá se mi i to, že křemíkový Boleslav reflektuje jednak současný stav světa, jednak jeho minulost. Je si vědom toho, že hráč nemá casus belli potřebný k vyvolání války, a pěkně mu to vmete do obličeje. A navíc přidá připomínku, že se o něco podobného pokoušel tatínek opovážlivého knížete… a jak to s ním dopadlo!

Jedno video samozřejmě zatím není jakýmkoliv důkazem funkčního systému, ovšem je třeba říct, že novinka vzniká pod patronátem týmu Crusader Blade, což je mod, o kterém jsme už psali a který propojuje strategickou složku Crusader Kings s napínavými bitvami Mount & Blade II: Bannerlord. Nejde tedy o impulzivní výstřelek příliš nadšeného fanouška, ale o projekt tvůrců, kteří už něco dokázali.

Do budoucna se pro Deep Kings chystají další vylepšení – na styl a obsah komunikace by například měla mít vliv panovníkova osobnost. Představuju si to tak, že pokud si začnete vyskakovat na opileckého cholerika, budete o hlavu kratší, než byste řekli „brzdi, brácho“. Naopak, když zkusíte pár výhrůžek na vyjukaného slabomyslného teenagera, zafunguje to výrazně líp.

Uvidíme, jestli se ambiciózní vize aspoň do nějaké míry naplní a z Deep Kings se stane použitelná alternativa k běžnému systému interakce. Pokud ano, jistě to ještě zabere pořádnou porci vývojového času. Projekt můžete sledovat na itch.io.