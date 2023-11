Nový Mass Effect se možná bude jmenovat Epsilon

Sedmý listopad je pro fanoušky sci-fi série Mass Effect tím, čím je čtvrtý květen pro milovníky Hvězdných válek. Příležitost, kterou poskytuje datum odvozené od kódového označení vojenské hodnosti N7 známého z her (N znamená speciální jednotka, 7 nejvyšší úroveň odbornosti), si nenechávají ujít ani samotní autoři z BioWare – před dvěma lety například zveřejnili plakát s řadou skrytých náznaků, který mimo jiné prozradil třeba možný návrat Gethů v chystaném pokračování Mass Effectu.

Letos zase nejdřív dorazil příspěvek na blogu: „Sami sebe jsme se kolikrát ptali na ty samé otázky, které nám kladete. Co se stalo s postavami, které známe a milujeme? Kdo doopravdy umřel? Kdo měl s kým děti? Jak zní miminko volusů? A co všechny ty galaxie? A ty konce! Co se stalo s naší asarijskou vědkyní? A co S... chápete, kam mířím. Tyto otázky samozřejmě mají odpovědi, ale počkáte si na ně. Ani náznaky nebude snadné nalézt, jak už jste si ku příležitosti dne N7 nejspíš zvykli,“ píše hlavní producent nového Mass Effectu Michael Gamble.

Zbytek příspěvku pak předvádí různé tematické předměty, které si můžete pořídit v oficiálním obchodě. V jejich popisu se nicméně skrývá také binární kód, z nějž po rozluštění vzešlo slovo „Epsilon“. Pod heslem Epsilon pak fanoušci na stránkách EA našli pětivteřinový teaser z nového Mass Effectu, vzápětí pak na zmíněný blog dorazila i půlminutová verze (ke zhlédnutí výše) ukazující neznámou postavu v kabátu s výložkou N7.

Bude se nový Mass Effect honosit podtitulem Epsilon? Jde jednak o páté písmeno řecké abecedy, což by odpovídalo pátému Mass Effectu, a jednak také o jeden z původně zvažovaných názvů celé značky – nechybělo moc a mohli jsme se tu nyní bavit o Epsilon Effectu. Na oficiální potvrzení, jak se chystaná pětka bude jmenovat doopravdy, si budeme muset ještě počkat. Ale uznejte sami, Mass Effect: Epsilon nezní špatně.

