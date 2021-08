Nový Hexen na obzoru? Into the Pit z vás udělá akčního čaroděje

25. 8. 2021 13:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včerejší prezentace Xbox Gamescom Showcase mi (a patrně nejsem sám) zanechala v ústech hořkou pachuť nenaplněného potenciálu. Firma, která má v procesu celou řadu zajímavých titulů (namátkou Senua's Saga: Hellblade II, Fable, Perfect Dark nebo Avowed, ale třeba i State of Decay 3 nebo, co já vím, Halo Infinite, o kterém ve streamu nepadlo navzdory blížícímu se launchi ani slovo) nás raději poučovala o fungování trebuchetů.

Abych ale jen nedštil síru, jedna hra mě v rámci celé prezentace skutečně zaujala, byť patří mezi ty objektivně nejmenší, jaké byly včera k vidění. Frenetická akce Into the Pit mým kolegům ve streamu připomněla legendární Hexen, já si doma u obrazovky vybavil postaršího indie miláčka jménem Devil Daggers.

Into the Pit je frenetickou akcí, kde zbraně chrlící olovo nahrazuje magie. V hlavní roli se objeví příslušník rodiny kouzelníků, který pátrá po ztraceném bratranci. Retro stylizace a svižné kydlení monster, to vše zabalené do roguelite systému, v němž budete při probíhání dungeonu míchat runy a kouzla a hledat co nejmocnější kombinace pro úspěšný průchod – to skoro zní, jako by Into the Pit chtělo obsáhnout všechny aktuálně oblíbené aspekty akčních her.

Debutové dílo studia Nullpointer Games vyjde už letos, konkrétně 19. října, a to na PC a Xbox současné i minulé generace. Hra bude hned při launchi dostupná ve službě Xbox Game Pass.