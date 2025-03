Nový datadisk Crusader Kings III z vás udělá mongolského chána a otevře cestu do celé Asie

13. 3. 2025 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Další z velkých datadisků pro stále se rozrůstající RPG strategii Crusader Kings III se blíží. 28. dubna vyjde na PC rozšíření Khans of the Steppe a společně s ním začne čtvrtou tematickou kapitolu, která se ponese v asijském duchu. Kapitoly (Chaptery) jsou souborem DLC, která můžete koupit v jednom balíčku.

Ve čtvrté kapitole to budou vedle velkého rozšíření Khans of the Steppe také Crowns of the World (balíček kosmetických bonusů), Coronations (balíček událostí, které řeší vládce v okamžicích, kdy přebírá korunu) a nakonec to skoro nejdůležitější, velké rozšíření All Under Heaven, kde se mapa rozšíří na celou Asii, tedy hlavně Čínu, Koreu a Japonsko!

To je obrovský krok vpřed, protože se tak radikálně zvětší hratelná mapa, kultury, národy atd. Nicméně, teď už k mongolským chánům. Kampaň bude začínat v roce 1178, tedy relativně pozdě na celkové časové linii Crusader Kings. Doporučená bude pětice vládců – samozřejmě Temüdžin, Togrul, Duolubu, Bilge a Džamucha.

Stepní národy, protože tu nebudou jen přímo Mongolové, budou mít spoustu unikátních pravidel. V první řadě nová forma vlády, kdy putujete se svou hordou a především se svým stádem, které bude jednou z určujících veličin. Na starosti budete mít migrace za lepšími pastvinami i životními podmínkami a do toho budete řešit poslušnost svých poddaných.

Region Velké stepi vám sám nabídne dostatek výzev, které zocelují i ničí váš lid. Různá roční období mění úrodnost země a tím množství potravin, což vás bude nutit k migraci. Zároveň půjde o notně velké území, které půjde rozkouskovat a vytvořit tak rozlehlou, nezkrocenou základnu pro své expanze do Evropy, Indie, Afriky a časem i na východ.

Velkou roli budou hrát tributy, které vám budou platit poddaní, často už usazené národy a státy. Tributární poddaní budou mít flexibilnější systém správy než klasický vazalský vztah z Crusaderů. Poddané státy a vládci budou mít mnohem větší svobodu a snad i tedy vyšší loajalitu. Třeba…

Jedním z cílů ovšem pro vás bude stát se legendárním „Bičem božím“, před kterým se třesou všechny civilizace. Ne nutně to musíte zvládnout v roli Čingise, třeba ve vaší verzi Džamucha zvítězí ve vzájemném mocenském klání a legendárního chána udupou koně.

Stepní národy budou mít také spoustu unikátních kulturních prvků, speciálních událostí apod. Velkou roli v politice i socializaci bude hrát sněm zvaný kurultai, kde se bude rozhodovat o věci, kterou vládci v Crusader Kings řeší jen neradi – nástupnictví. Možná se vám vše rozpadne po smrti, jako se to pozvolna stalo Čingisovi.

Crusader Kings III: Khans of the Steppe zní skvěle, už jen proto, že mnohokrát jsem při hraní dostal chuť stát se jedním z vlny nájezdníků, kteří se začnou od určitého data ve hře objevovat. Navíc implementace nového, zcela unikátního systému vlády a nástupnictví zní jako další stovky hodin strávených u téhle hry. No a ať už je tu brzy rozšíření se zbytkem Asie, protože se konečně, po dlouhé době od Sengoku, budu moci postavit do čela japonských rodů.