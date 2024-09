Kočky vítězí! Crusader Kings III ukazují statistiky po čtyřech letech

Fantastická grand strategie Crusader Kings III slaví čtyři roky od vydání (letí to!). S oslavami vydavatelství Paradox zveřejnilo také zajímavé a úsměvné statistiky různých patálií a nepříznivých osudů, které hráče potkaly. O popularitě „Crusaderů“ svědčí i fakt, že jenom za letošní rok přibylo 1,5 milionů nových hráčů, což je u čtyři roky staré, poměrně hardcore strategie skvělé číslo. Počet prodaných kopií se tak pohybuje kolem 4,5 milionů.

Four years ago we started a grand new adventure with Crusader Kings III.



To celebrate, we’re pulling back the curtain to share some of our favorite gameplay stats. Thank you for being part of this journey with us; it wouldn't be possible without you!



Here's to another 4 years! pic.twitter.com/JaAJvmCV26