Novou hru ze světa Pána prstenů vyvíjí Wētā Workshop

22. 9. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Před 86 lety se navždy změnil svět fantasy díky knize Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky od J. R. R. Tolkiena. A právě v pozdních zářijových dnech slaví fanoušci po celém světe Den hobitů. Vydavatelská společnost Private Division se u příležitosti tohoto výročí rozhodla oznámit, že se příští rok dočkáme hry ze Středozemě Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Na kratičký teaser se můžete podívat výše.

Tím by se dala celá novinka uzavřít, protože dalších informací moc nemáme. Hra se podívá na PC a konzole (nevíme jaké) příští rok. Můžeme jen hádat, jestli půjde o adventuru, strategii nebo třeba karetku, ale vzhledem k tomu, že název hry naznačuje příběhy z Kraje, asi neočekávám akční řežbu hromad skřetů před Černou branou Mordoru.

Na hře pracuje interaktivní oddělení Weta Workshop, kterou můžete znát jako společnost umělců, jež dala filmové trilogii Pán prstenů a Hobit nezaměnitelnou a skvělou stylizaci, miniatury, kostýmy a kulisy. Půjde tedy snad o příběh, který bude mít vizuál totožný s Jacksonovými filmy? Jestli ale někdo výtvarné stránce Středozemě rozumí, jsou to určitě novozélandští řemeslníci.

Je skvělé, že nás různá studia zásobují hrami z milovaného univerza. Ještě letos se podíváme do opuštěné Morie v The Lord of the Rings: Return to Moria a mohli jsme nakouknout do strastí Gluma v The Lord of the Rings: Gollum, byť šlo o propadák. Jen mi tak nějak pořád chybí to masivní RPG v otevřeném světě a vypadá to, že Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game jím zrovna nebude.