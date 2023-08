Vzhůru na Khazad-dûm, Return to Moria dorazí za dva měsíce

24. 8. 2023 15:34 | Novinky | autor: Jan Slavík

Toho bohdá nebude, aby se rod Durinův krčil někde v mělkých jámách blízko sluncem zalitého povrchu, když zeje prázdnotou jejich slavné město Trpasluj i s morijskými doly. Tedy, nebudeme-li počítat squattery v podobě hordy skřetů, jeskynních obrů, osminohých potomků Ungoliantina plémě, Morgothových balrogů a podobné verbeže, samozřejmě. Nadešel čas jarního úklidu!

The Lord of the Rings: Return to Moria je nadějný survival, kterého se osobně nemůžu dočkat. Zejména proto, že ideálnější koncept a zasazení k žánru snad už ani vymyslet nejde. Nutkavou vnitřní potřebu hráčů kutat do země, hloubit tunely a hledat zapomenutá tajemství, už kdysi vyhmátl Minecraft (a po něm řada dalších). Přidejte reálie Tolkienova univerza, poutavé prostředí a nejstylovější charaktery Středozemě, tedy trpaslíky, a je zaděláno na parádní zážitek.

Po herní stránce půjde nejspíš o typický survival s bojem, průzkumem a craftingem. Durinovi potomci ale nejsou žádní neumětelové, kteří by nejdřív museli brát do rukou klacky a potupně k nim vázat naostřené pazourky. Ne, v Return to Moria budete rovnou kutat, slévat, kovat, jak se na řemeslný lid sluší a patří.

Což ale neznamená, že by snad chyběl progres – při putování procedurálně generovaným podzemím (ale s ručně vytvořenými důležitými místy) a cestě za znovuzískání svého právoplatného domova narazíte na řadu nebezpečí, bude tudíž potřeba se náležitě připravit, zdokonalit svůj um, zlepšovat zbraně i zbroje.

A především doufat, že se při cestách do nejtemnějších hlubin nepodaří probudit nějakého démona ze starého světa. Protože všichni víme, jak to dopadlo, když se trpaslíkům něco takového podařilo naposled. Jenže co naplat, mitril neroste na stromech a kdo chce pravostříbro, bude se muset odvážit do černočerných hlubin.

A co by to bylo za Pána prstenů, kdyby se tu nezpívalo. Trpaslíci si ke kutání budou moci notovat nějakou hrdelní odrhovačku, ale pozor, půjde dokonce o regulérní herní mechaniku – zazpívat si půjde o samotě i společně s přáteli v kooperativním multiplayeru a s písní půjde dolování regulérně lépe od ruky. Jenom pozor, abyste na sebe příliš hurónským hulákáním neupozornili jednotku skřetů.

Dobrá zpráva na závěr je, že na návrat do Morie nebudeme muset čekat dlouho – The Lord of the Rings: Return to Moria vychází přesně za dva měsíce, tedy 24. října na PC a PlayStation 5. Verze pro Xbox Series X/S se opozdí a dorazí až příští rok. Zájemci nechť si připraví 40 dolarů.