Nové záběry Metal Gear Solid Delta ukazují nádheru uralské divočiny

27. 8. 2024 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Chystají se hned dva remaky, na které se strašně těším a které z preview i dostupných informací vypadají, že by mohly soupeřit o titul vůbec nejpovedenějších předělávek historie. O Gothic 1 Remake jsem už přinesl dojmy z Gamescomu a novou nálož informací a obrázků dostáváme také o Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Zahraniční novináři měli nedávno možnost zahrát si zhruba hodinu a půl dlouhé demo Snakeovy první mise, která končí ikonickou zradou.

Třetí Metal Gear bezesporu patří mezi hry, které jsem nejvíckrát dohrál. Hluboké lesy Tselinoyarsku znám nazpaměť, stejně jako pohnutý příběh legendárního žoldáka Big Bosse. Proto vítám každý nový obrázek, který fantastický špionážní thriller ukazuje v novém, moderním světle. A že je díky Unreal Enginu 5 na co koukat!

Restaurování Delty ale nebyla žádná procházka růžovou zahradou, místy připomínala spíš brodění uralskými bažinami plnými gaviálů a pijavic. Naštěstí ve vývojářských týmech Konami a Virtuous stále pracují lidé, kteří se podíleli i na původní hře z roku 2004.

zdroj: Konami

„Museli jsme z archivů vydolovat staré vývojářské dokumenty, ale naštěstí jsme díky expertíze herních veteránů, kteří pracovali na původním Snake Eaterovi, měli jasnou vizi. Také je nám jasné, že existuje celá generace hráčů, kteří nikdy nehráli jediného Metal Geara,“ říká producent Noriaki Okamura.

Znamená to úlitbu modernímu publiku, zjednodušení hry a zásadní překopání herních mechanismů? Ano i ne, největší změny se dotknou ovládacího schématu. Pořád ale budete moct hrát s takzvaným legacy ovládáním, které bude bližší původní hře.

Moderní schéma bude mnohem více připomínat MGS V: Phantom Pain. To znamená pohled ze třetí osoby, volnou kameru, při střelbě perspektivu uzamknutou za Snakeova záda, ale i možnost hraní z první osoby. Některé z těchto prvků byly přítomné například už v 3DS verzi Snake Eatera, samozřejmostí se staly až s Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

zdroj: Konami

Nadějně vypadá taky uživatelské rozhraní. Do různých nabídek můžete přejít rovnou ve hře a není třeba otevírat separátní menu. Z nových obrázků takto řešený vidíme například codec nebo sbírku kamufláží a já doufám, že se bude týkat hlavně systému ošetřování zranění. V původní hře totiž nutnost otevírat celoobrazovkovou nabídku, ve které jste pozašívali všechny rány, vydezinfikovali spáleniny a narovnali všechny kosti, byla dost otravná a vlastně bych byl možná nejraději, kdyby byl celý mechanismus vyškrtnutý.

Mezi má další zbožná přání pak patří i propojení jednotlivých map v jednu velkou, kontinuální úroveň. Neřeším teď otázku toho, jaký by to mohlo mít dopad na hratelnost a umělou inteligenci vojáků. Komu se ale chce co pár minut koukat na zatmívačku s přechodovou animací, za kterou je skryté načítání nové lokace?

Nádherný vizuál a detaily Unreal Enginu nebudou v Metal Gear Solid Delta: Snake Eater „jen“ pro parádu. Už víme, že Snakeovi budou zranění utržená v boji zůstavat, stejně jako jeho maskáče mohou podléhat zkáze. V rozbahněných říčních korytech ale na sebe můžete nabalit bláto, ve vyprahlých skalách zase prach, což vám pomůže zvýšit index kamufláže a lépe splynout s prostředím.

zdroj: Konami

Nikomu se zatím z producentů nepodařilo vypáčit datum vydání, a tak můžeme jen doufat, že se remaku dočkáme ještě letos. Pořádný vysokorozpočtový špionážní titul dlouho chyběl a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vypadá, že by se mohl řadit k těm vůbec nejlepším.