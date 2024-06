Metal Gear Solid Delta do příběhu zasahovat nebude. O hratelnosti se to říct nedá

13. 6. 2024 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Během Xbox Games Showcase jsme vůbec poprvé mohli vidět záběry z hraní remaku Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. O samotné hře toho ale víme celkem málo. Špionážní thriller z vrcholu studené války bude pohánět Unreal Engine 5, k nějakým závěrům jsme mohli dojít i z krátkého, minutového traileru ze showcase, ale to je tak vše.

Naštěstí tady máme šikovné kolegy novináře z podcastu Xboxu, kteří měli možnost si popovídat z producentem Norijakim Okamurou. A z Delty se rázem klube hodně slibný remake, který by, alespoň na papíře, mohl konkurovat třeba úrovni remaku Resident Evilu 4. A jak už to tak u předělávek dvě dekády starých her bývá, na své si přijdou noví i staří hráči.

Budete si například moct vybrat moderní, nebo původní ovládací schéma. Zatímco jedno hru modernizuje pro současné publikum a hru více přiblíží akčním adventurám z pohledu třetí osoby, na které jsme zvyklí, původní schéma navíc ještě vizuál překryje filtrem, který jej přiblíží Metal Gearu z roku 2004 (filtr půjde využít s jakýmkoliv ovládáním).

Z trailerů je jasné, že se bude sahat i do hratelnosti. Naked Snake dostává možnost pohybu v podřepu, dlouhé pušky bude budoucí Big Boss nosit na zádech, ale dočkáme se i dalších libůstek, jako je například vylepšený systém poškození.

zdroj: Konami

Třeba Snakeova uniforma bude postupně podléhat zkáze. Díky dynamickému prostředí nebude problém uniformu umazat od bláta, díry v ní budou zanechávat kulky, spáleniny po granátech a podobně. To samé se týká i Snakeova těla. Zranění na něm budou zanechávat stopy, jizvy mají vyprávět unikátní příběh každého hráče.

Nemusíte ale mít strach, že by se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater chtěl nějak odklonit od legendárního originálu Hideo Kodžimy, hra bude pracovat s původním dabingem, nezasahovalo se ani do brilantního příběhu.

Otazník stále visí nad tím, kdy hra vyjde. Obchodnímu řetězci GameStop se podařilo omylem zveřejnit datum vydání, které připadá na dvacáté výročí originálu, tedy 17. listopadu. Jenže letos datum vychází na neděli, což není typický den, v němž by se v obchodech začínaly prodávaly nové hry. Na oficiální termín si tak budeme muset ještě počkat.