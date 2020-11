Nové RPG Ruined King vám přiblíží historii světa League of Legends

3. 11. 2020 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Původně se zdálo, že singleplayerová odbočka ze světa League of Legends vyjde jen na PC, Riot Games ale spolu s novým trailerem upřesňují, že půjde poprvé v sérii i o konzolovou záležitost. Na začátku příštího roku vyjde Ruined King: A League of Legends Story na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi. Krátce po něm se objeví i na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, přičemž hráči z původní generace budou mít možnost bezplatně upgradovat na nextgenové verze.

Ruined King bude prvním singleplayerovým rozšířením světa Runeterra a také prvním výtvorem publikovaným nedávno zformovaným vydavatelstvím Riot Forge. Studio Airship Syndicate vedené komiksovým výtvarníkem Joem Madureirou stojí třeba za loňským akčním RPG Darksiders Genesis a znovu se vydává podobným směrem.

Příběh ze světa League of Legends ovšem bude trochu méně akční – sice půjde o RPG, tentokrát se ale souboje budou odehrávat v tahovém režimu. Ruined King vás zavede do dvojice rozlehlých regionů: Přístavní městečko Bilgewater je domovem lovců mořských potvor, gangů námořníků a pašeráků, na prokletých ostrovech Shadow Isles zase smrtící černá mlha stravuje a mění všechno, čeho se dotkne.

zdroj: Riot Games zdroj: Riot Games

Hráči se s lidskými i už poněkud nelidskými protivníky utkají prostřednictvím party hrdinů ze stávající nabídky multiplayerové League of Legends, se skupinkou ve složení Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri a Pyke. Prý jde o kombinaci, z níž by si svého favorita měl vybrat skoro každý, tentokrát si ovšem vybírat nemusíte a klíčem k úspěchu bude právě spolupráce.

Riot Forge a studio Airship Syndicate plánuje další detaily o Ruined King: A League of Legends Story zveřejnit během prosince. Samotná hra by pak měla vyjít na jaře 2021.