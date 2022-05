Nové PS Plus nezažívá v Asii úplně hladký start

25. 5. 2022 15:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

Inovovaná služba PlayStation Plus k nám dorazí příští měsíc, v Asii si ji mohou užívat už od počátku tohoto týdne. Bohužel se ukazuje, že přechod z dosavadního modelu na ten nový se neobešel bez problémů a v mnoha ohledech naráží na protizákaznické chování Sony.

Nová verze PlayStation Plus svým uživatelům umožňuje volbu několika stupňů předplatného s různou cenovou úrovní a logicky také různým objemem nabízeného obsahu. Základní tier zůstává stále stejný, dva vyšší ovšem nabízejí knihovnu her ze všech generací konzolí od Sony a ten úplně nejvyšší navíc dovolí streamovat obsah.

Od asijských hráčů ale přicházejí zvěsti, které zdaleka nepůsobí tak pozitivně, jak by si start nového předplatného zasloužil. Hráči, kteří si pořídili předplatné PlayStation Plus na delší dobu dopředu a se slevou, jsou údajně nyní nuceni při povýšení na vyšší úroveň doplatit rozdíl, který ušetřili. Pokud navíc chtějí upgrade provést, musejí tak učinit na celou dobu trvání předplatného. Pro ty, kteří si PlayStation Plus předplatili třeba na několik let dopředu, by to nyní znamenalo výrazný zásah do rozpočtu.

Tyto informace následně potvrdil i email od zákaznické podpory Sony, který zveřejnil jeden z uživatelů z Hongkongu. V Japonsku, Severní Americe a Evropě bude služba spuštěna v červnu. Uvidíme, zda negativní reakce asijského trhu přimějí Sony tento přístup přehodnotit, nebo zda se budou všechna teritoria muset smířit s tímto obchodním modelem.

Abychom měli i nějaké ty dobré zprávy, vypadá to, že by se v knihovně zpětné kompatibility PS Plus mohla objevit jedna velká klasika z prvního PlayStationu, o jejímž remaku sním už několik let. Řeč je o Dino Crisis, survival hororu ne nepodobnému starým Resident Evilům, kde místo zombií musíte řešit podobně hladové dinosaury. Banner s tímhle klenotem od Capcomu se objevil na asijském PS Plus, tak si držme palce.