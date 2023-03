Nově oznámené DLC pro Pokémon Scarlet a Violet vyjde ve dvou částech

1. 3. 2023 7:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Předevčírem proběhl další z řady streamů Pokémon Presents, během kterého byly oznámeny novinky ze světa roztomilých japonských potvůrek. A že jich nebylo málo.

Tím nejdůležitějším jsou zprávy ohledně Pokémon Scarlet a Pokémon Violet z loňského listopadu, které sice při svém vydání nesklidily příliš velký úspěch u kritiků, ale to jim nezabránilo v tom, aby během prvního měsíce a půl prodaly 20 miliónů kopií.

Hráči a hráčky těchto verzí se mohou těšit na nové Paradox Pokémony v bitvách Tera Raid. Ve variantě Scarlet na vás číhá vodní Walking Wake, zatímco Violet obohatil travní Iron Leaves. Tou nejzásadnější zprávou nicméně bylo oznámení DLC s názvem The Hidden Treasure of Area Zero.

Tvůrci jeho vydání rozdělili na dvě části, kdy první s podtitulem The Teal Mask vyjde na podzim letošního roku, zatímco druhá s názvem The Indigo Disk dorazí v zimě. Jak správně očekáváte, skrývají se v nich nové možnosti a obsah. V The Teal Mask se v rámci školního výletu podíváte do vesnice Kitakami, zatímco v The Indigo Disk si vyzkoušíte roli výměnného studenta na Blueberry Academy. Při svých toulkách narazíte na nové druhy pokémonů, a to včetně dvou legendárních – Ogerpona a Terapagose.

Už teď si rozšíření můžete předobjednat, a to za cenu 34,99 dolarů. Jenom pozor, abyste si koupili verzi, která odpovídá vaší základní hře. Jako bonus za předobjednávku dostanete nový set uniforem a pokud ji vytvoříte před koncem října, ještě získáte speciální verzi Hisuian Zoroarka.

zdroj: Nintendo

Avšak nejen touto vlajkovou lodí je svět barevných příšerek živ. Nezapomíná se ani na stále populární Pokémon GO. Nejenže tuto mobilní hru s rozšířenou realitou můžete nově propojit s Pokémon Scarlet a Violet a tím získat různé nové možnosti a bonusy, ale vyjde pro ni i nové zařízení s nepříliš elegantním názvem Pokémon GO Plus +.

Jeho hlavní funkcí je zlepšení zážitku z hraní, kdy díky němu budete například moct házet PokéBally na pokémony bez toho, abyste museli z kapsy vytahovat telefon. Propojením s hrou také dostanete přístup do speciálního výzkumu, díky kterému můžete narazit na Snorlaxe v noční čepičce. Kouzelné. Novou hračku si budete moct pořídit od 14. července.

S tím je spojeno i spuštění hybridní hry/aplikace Pokémon Sleep, které přijde na řadu během léta. Jedná se o gamifikovaného spánkového asistenta, který bude analyzovat vaše spánkové procesy a na základě toho vás rozřadí do jedné ze tří kategorií, aby vám prozradil, který pokémon spí podobně. Tímto způsobem budete pomáhat s výzkumem profesora Neroliho a Snorlaxe.

Když si k aplikaci zakoupíte zmíněné udělátko Pokémon GO Plus +, můžete si tuto záležitost usnadnit, a zároveň v každé krabičce dřímá osobní Pikachu (respektive jeho hlas), se kterým si k sobě budete hledat cestu skrze spánek. A také vám může zazpívat třeba ukolébavku. Uff, tohle už zní opravdu docela zvláštně.

Své porce novinek se nicméně dočkala také MOBA Pokémon Unite, která vstupuje do svého druhého roku existence. Výročí slaví přidáním nového legendárního pokémona Zaciana. Ten do hry přináší svou nezkrocenou Aeos energii a meč, který třímá v tlamě. Abyste nováčka získali, musíte splnit mise v příslušném eventu Zacian's Weald.

Nezapomnělo se ani na Pokémon Masters EX, kde můžete získat nové bonusy, zatímco v Pokémon Café ReMix si v rámci nové události můžete do své kavárny přidat Sprigatita, Fuecoca nebo Quaxlyho.

A jestli nejen rádi hrajete, ale také koukáte na seriály, začněte pomalu vyhlížet nový projekt Pokémon Concierge, který brzy vyjde na Netflixu. Sledovat bude pracovnici pokémoního resortu, Haru, a jejího parťáka Psyducka. Společně v areálu potkávají různé trenéry i jejich svěřence. Nejzajímavější na tom všem je ale už docela netypická stop-motion animace.