Nové informace o WH40K Darktide: Jak to bude s třídami, lootem, updaty či výkonem na Xboxu?

30. 6. 2022 8:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Warhammer 40,000: Darktide naváže na předchozí fantasy Vermintide 2 tím, že vezme jeho základ a zasadí ho do velmi vzdálené budoucnosti. To s sebou přináší několik logických novinek, ale vývojáři ze studia Fastshark využili příležitosti a pozměnili i jiné systémy, o čemž se rozpovídal šéf designu Victor Magnuson v rozhovoru pro web Segment Next.

Magnuson nejprve potvrdil, že svět hry bude mít co říct jak veteránům sci-fi Warhammeru, tak úplným nováčkům, přičemž jednou z výzev týmu bylo přenést na monitory obrovitost úlových měst rozpínajících se po celém kontinentu, do nitra planety i do její atmosféry.

Rozhovor se dále stočil na možnosti tvorby postavy, které zahrnou i takové detaily jako tetování a jizvy, přičemž volba hlasu nebude jen kosmetická, ale souvisí s ní i zcela unikátní repliky. Magnuson posléze zabrousil do nového systému tříd.

Zatímco Vermintide 2 mělo pět jasně daných postav, Darktide bude disponovat sice jen čtyřmi třídami, ale ty budou do jisté míry upravitelné skrze systém progrese. Výhodou tohoto systému má být jeho snazší rozšiřitelnost v budoucnu, tedy počítejte s novými třídami po vydání hry.

zdroj: Fastshark

Magnuson se dále kasá, jak se týmu podařilo zahrnout příběh do nejrůznějších post-launchových updatů. A to do takové míry, že si po příběhové stránce umějí ospravedlnit i něco tak obyčejného, jako je víkendový zdvojnásobený zisk zkušeností. V plánu jsou ale i větší aktualizace přinášející nové mise a další části úlového města.

Co se lootu týče, tak ten sice bude velmi podobný tomu z Vermintide 2, tedy stále vám budou vypadávat náhodné zbraně, ale tvůrci nyní umožní náhodu zcela obejít obchodem. Pokud budete opravdu toužit po nějaké zbrani a ta ne a ne padnout, můžete si našetřit herní měnu a pak si zbraň napřímo zakoupit.

Nebude chybět ani crafting, který vám umožní dále upravovat vlastnosti zbraní, přiřadit jim nové schopnosti a v případě potřeby tyto traity přendat z jedné zbraně na druhou. Se zbraněmi souvisí logický fakt, že v Darktide bude o něco více střílení, které bude doufejme stejně tak uspokojivé jako vermintideovský boj nablízko.

Z posledních informací zaznívá nemožnost zajistit kooperativní hraní na jednom zařízení, protože něco takového by počítače a Xboxy jednoduše neutáhly, takže nadále budete s kamarády muset hrát jen po síti.

Magnuson ještě obhajuje vydání hry v Game Passu, protože i když mohou tvůrci přijít o nějaké peníze, které by jinak získali přímým prodejem, obrovská základna předplatitelů je pro hru, u níž se počítá s dlouhodobou podporou, klíčová.

Celý rozhovor uzavírá technická informace týkající se xboxových verzí, kdy na Xboxu Series X počítejte s 4K a 60 FPS, zatímco Series S může slíbit vedle 60 FPS jen 1080p/1440p.

Warhammer 40,000: Darktide vyjde 13. září na počítačích a Xboxu Series X|S.