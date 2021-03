Nové Among Us? Vyzkoušejte si párty hru First Class Trouble

16. 3. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Among Us je jedním z největších fenoménů posledních měsíců, a tak není divu, že se jím ostatní nechají inspirovat. Studio Invisible Walls chystá svou variaci First Class Trouble, která je už od pohledu přitažlivější díky modernějšímu grafickému kabátku s důrazem na realistické zobrazení postav bojujících o život na hroutící se vesmírné lodi.

First Class Trouble bude hrou přesně pro šest hráčů, z nichž dva budou náhodně a tajně vybráni jako padouši – pobláznění robotičtí služebníci, které zmanipulovala A.I. toužící po vyvraždění smetánky plavící se vesmírem.

Na oko všichni spolupracujete. Snažíte se přežít, zastavit zlomyslnou umělou inteligenci, opravit různé systémy a najít přístupové karty do dalších segmentů lodi. Mezi sebou se ale na tajňačku vyhazujete do vesmíru přetlakovými komorami, uzamykáte ostatní v mrazácích, mlátíte je po hlavách lahvemi od šampáňa nebo je strkáte do bazénů, protože cestující první třídy asi neumějí plavat? Tak na co tam ty bazény jsou?!?

zdroj: Versus Evil

Bude to zkrátka ztřeštěná zábava (tedy doufejme), kterou si navíc můžete vyzkoušet už teď. Na Steamu probíhá veřejný test, stačí požádat o přístup a doufat, že vás tvůrci ještě vpustí. Čas máte do 18. března. First Class Trouble vstoupí do předběžného přístupu (již přístupného široké veřejnosti) 8. dubna.