Nová Yakuza vypadá jako vše, co Skull and Bones chtěla a měla být

16. 1. 2025 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nejprve vypadala jako úsměvná, jednoduchá odbočka s nejoblíbenějším vedlejším hrdinou celé série, Goró Madžimou. Jenže čím víc toho ze hry můžeme vidět, tím víc se zdá, že si ve studiu Ryu ga Gotoku řekli: „Uděláme si z legrace hru, která bude lepší než Skull and Bones a zvládneme to za desetinu času (a rozpočtu).“

Když se předvádí souboje, tak hra nijak nevybočuje z toho, co akční Yakuzy předvádí. Tedy díky tomu, že Goró ztratil paměť a ocitl se v pirátské realitě, mohou autoři víc popustit uzdu fantazii. Chvíli tak protivníky rubete se stylem Mad Doga a kolem vás krouží vaši stínoví dvojníci, chvíli nato si nasadíte pirátský klobouk, vytáhnete dva tesáky a už jede halucinační trip, kde se houpete do boje na řetězu, kolem vás létají rotující zbraně a když jde do úzkých, zavoláte si hudebním nástrojem na pomoc žraloka, sadistického opa nebo obřího papouška.

zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

Když ale přijde řada na námořní souboje, uvědomíte si, jak moc může Ryu ga Gotoku zahanbit Ubisoft. Námořní souboje totiž z videí hodně evokují roky a roky a roky vyvíjené Skull and Bones. Ano, z pohledu ovládání jsou rychlejší a ještě arkádovější. Nicméně i Skull and Bones měla oproti Black Flagu ještě arkádovější ovládání lodě. Celkově má ale vlastně Yakuza: Pirate in Hawaii vše, co léta trvalo dostat do ztrápeného titulu od Ubisoftu.

Rozhodující moment přichází v okamžiku, kdy dojde k abordáži, což je segment, který ve Skull and Bones chyběl úplně. Jistě, důvodem byl i fakt, že jde o online titul, nicméně v konečném důsledku hra nikdy s multiplayerovým prvkem nepracovala tak, jak mohla a bylo cítit, že se vzdala velké části hratelnosti pro nepříliš funkční kooperativní prvek.

No a Yakuza vás nechá v pohodě naskočit na nepřátelskou palubu a začít řezat do nepřátel po boku svých spolubojovníků, kde najdete třeba nindžu, uspávajícího berana či chlapíka s kohoutí maskou. Ukrást cizí loď nepříteli doslova z rukou je zkrátka vždycky lákavější vize.

Navíc, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii si plně uvědomuje, že je šílenou arkádou a plně toho využívá, zatímco Skull and Bones sice nechávala vašim lodím bizarní skiny, ale vlastně nikdy nedokázala přiznat svoje střelené kořeny. A tak si v japonském konkurentovi můžete na loď namontovat raketomety, laserová děla, masivní plamenomety anebo vrhače žraloků. Chápete? Vrhače žraloků! Tohle je ta správná pirátská nátura!

I když odhlédneme od námořních soubojů, zdá se, že japonský počin má vše, co titul od Ubisoftu a ještě k tomu tunu věcí navíc. Spoustu převleků, stylizaci lodi, miliardu skinů? Obě hry. Ale pak je tu ještě spousta miniher v Yakuze – od pokeru, přes golf, starání se o zvířátka, rekrutování posádky, casino, až po lodní souboje v aréně… a také příběh. Jsem vážně zvědavý, jestli si všechny tyhle prvky sednou dohromady, ale nedá se říct, že by nás Ryu ga Gotoku ve své historii někdy výrazněji zklamali.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vyjde 21. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S.