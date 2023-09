Nová upoutávka z Banishers: Ghosts of New Eden předvádí dramatické vymítání duchů

28. 9. 2023 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Studio Don't Nod se po sérii čistě příběhových adventur vrací ke svým akčnějším kořenům s lehkými RPG prvky. Banishers: Ghosts of New Eden určitě patří k nejambicióznějším projektům celku – chce vtáhnout poutavým příběhem, průzkumem i zábavnými souboji. Jestli se to podaří, není jisté, ale nová upoutávka plná záběrů ze hry naznačuje, že je vše na dobré cestě.

Jejím cílem je shrnutí celého herního zážitku do necelých sedmi minut. Připomene, že budete sledovat osudy vymítačů duchů, Anthey a Reda, kterým se jednoho dne nepovede zakázka a Anthea za to zaplatí nejvyšší cenu. Cesty života, i toho posmrtného, jsou však nevyzpytatelné. Anthea se totiž k Redovi vrátí v podobě, kterou oba opovrhují – jako duch. Red se tím ocitá v ošemetné situaci. Pokud totiž chce Antheu zachránit, musí ji pravidelně sytit dušemi živých.

Tím odstartuje dobrodružství plné dilemat v rozličných kulisách oblasti New Eden z roku 1695. Rozkryjete tam řadu tajemství a setkáte se s prazvláštními postavami, jejichž osud budete mít čistě ve vlastních rukách. Ať už je odsoudíte, nebo jim třeba odpustíte, volby mají dopad a klidně mohou ovlivnit i podobu herního světa.

Nebude nicméně pravidlem, že se s vámi bude každá z nich ochotně bavit. Po lesích se pohybuje mnoho okultních bytostí, s kterými se chtě nechtě pustíte do křížku. V takovém případě přichází ke slovu Redův arzenál zbraní, doplněný o nadpřirozené schopnosti jeho drahé polovičky. Oboje lze volně kombinovat a svůj oblíbený bojový styl si snad najde každý.

Během toulek též budete moci posbírat slušnou porci vybavení, které vám pomůže přežít, obzvlášť pokud ho ještě vylepšíte. V rozlehlém stromu dovedností si zase odemknete dovednosti, jež kromě bojů využijete i při pohybu krajinou. Tím se otevírá další vrstva hratelnosti – můžete se tak trochu ve stylu metroidvanií vrátit do dříve navštívených lokací, abyste tam odhalili nová zákoutí a napakovali se dalšími poklady.

Banishers: Ghosts of New Eden měli původně vyjít již zhruba za měsíc, ale nakonec došlo na odklad a hry se dočkáme až 13. února. Míří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Základní hra stojí tradičních 60 eur (zhruba 1 500 korun), ale k dispozici jsou i dvě dražší možnosti: Red Echoes edice stojí zhruba 2 100 korun a jako bonus přidá stylový zápisník a inkoustový set s brkem. Sběratelka se steelbookem, soškou, artbookem a pečetními prsteny pak vyjde na téměř 5 000 korun.