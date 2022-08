Nová Mafia je na cestě, studio oficiálně potvrdilo její vývoj

29. 8. 2022 19:23 | Novinky | autor: Aleš Smutný

„Vím, že nic nevím.“ Výrok (zřejmě chybně) připisovaný Sokratovi platí i pro současnou situaci ohledně čtvrtého dílu Mafie. O něm se už nějakou dobu spekulovalo a šeptalo v zákulisí, ale až nyní jej oficiálně potvrdili 2K a studio Hangar 13. Tedy, něco víme – pracuje se na čtyřce, dělá ji zmíněné studio Hangar 13 a počkáme si na něj pár let.

V rozhovoru k dvacetiletému výročí Mafie to jasně řekl generální ředitel Roman Hladík: „I když je to až za několik let a nemůžeme teď sdělit nic víc, jsme opravdu nadšení, že můžeme pokračovat v práci na této oblíbené sérii a bavit naše hráče novými příběhy.“ Ostatně, rozhovor doporučuji přečíst celý, je plný zajímavých informací a postřehů k původní hře.

My zatím můžeme jen spekulovat kde a kdy se bude čtvrtý díl odehrávat. Moc by se mi líbila předválečná Sicílie a když ne ta, pak západní pobřeží a gangsterka ve stylu Casina, ale nechme se překvapit. Do té doby můžeme na všechny hry zavzpomínat jejich zahráním.

