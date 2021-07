Nová hra od tvůrců Gothica a Risenu? Kdepak, to je české RPG The Last Oricru

1. 7. 2021 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ještě před zahájením letošní E3 jsme vás informovali o hře The Last Oricru, která byla do té doby známá jako LostHero. Jedná se o české akční fantasy RPG, které konečně vydalo hutné záběry z hraní, o nichž jsem před třemi týdny mohl pouze vyprávět.

Sedmi minutami výše vás provede komentář Tobiase Stolze-Zwillinga, PR managera ve Warhorse a Koch Media. A díky pohotové práci překladatelského týmu okolo Farflama si video můžete dát i s českými titulky níže (skrze přehrávač YouTube).

Tobi vás seznámí s hlavními pilíři hry, ke kterým patří především nutnost činit obtížná rozhodnutí. Video představuje několikero voleb s možnými katastrofálními následky. Mezi vaše rozhodnutí patří i volba frakcí, se kterými se s přátelíte a pomůžete jim v probíhající válce o celou zemi.

Jak ale vidno, nic není nutně definitivní a to, že se někdo stane vaším spojencem, nemusí trvat navěky. Stačí lepší nabídka protistrany a už své věrné přátele bodáte do zad. Tedy za předpokladu, že zrovna tímto způsobem budete chtít hrát.

V akci můžete vidět i druhou výsadu hry, kterou je gaučová kooperace. Ta by hru neměla činit lehčí, ale spíš nabídne nové možnosti, jak přistupovat k soubojům s bossy, hádankám a bitvám s více nepřáteli. Druhý hráč se k vám navíc může připojit kdykoliv, takže s ním nemusíte celou hru dohrávat.

The Last Oricru v běhu nápadně připomíná hry od německého studia Piranha Bytes, autorů sérií Gothic, Risen a Elex. Ty mají své početné základny fanoušků, tak doufejme, že právě takovým hráčům bude po chuti i akční RPG z našich končin. The Last Oricru vyjde příští rok na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S pod záštitou nového vydavatelství Prime Matter.