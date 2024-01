Nová hra od Hello Games je v nedohlednu, hráči si krátí čas kreslením draků

10. 1. 2024 15:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už deset let, co Sean Murray jakožto tvář studia Hello Games představil ambiciózní projekt No Man’s Sky, slibující absurdní počet procedurálně generovaných planet ve zdánlivě nekonečném vesmíru. A i když se vydání hry zapsalo do historie jako jeden z nejotřesnějších příkladů nesplněných slibů, v následující dekádě se australskému týmu povedlo vykřesat z No Man’s Sky přesně tu hru, na kterou kdysi lákal, a ještě přidat hromadu prvků navíc.

Situace se zopakovala na loňských The Game Awards, kde se Murray pochlubil se zbrusu novým projektem, fantasy survivalem Light No Fire. Ten vymění bezpočet světů za jeden jediný, slibuje ovšem rozlohu skutečné planety.

Vyjma prvního traileru toho zatím o hře víme pramálo, jednou z potvrzených informací ale je, že vesmírné lodě tentokrát vyměníme za draky, na jejichž zádech lze pohodlně překonávat závratné vzdálenosti plynoucí ze škály hry. A právě draci se stali středobodem zájmu hráčů, kteří se vrhli do tvorby obrovského množství fanartů.

Obrázky mají samozřejmě různou úroveň kvality, je jich ale tolik, že na Redditu došlo ke spuštění neoficiální soutěže o ten nejlepší. Bohužel zatím vůbec nevíme, kdy se Light No Fire skutečně objeví na našich obrazovkách, Murray se ale snad ze své zkušenosti poučil a o hře bude mluvit transparentně a bez nafouklých slibů.