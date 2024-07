Nová česká hra Bajka vás zavede do říše zvířecích snů

3. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tuzemský vývojář Vladimír Kudělka, který tvoří jednomužné studio Hangonit, začíná lákat na svou příští hru. Jmenuje se hezky česky Bajka a odehrává se ve zvířecích snech, kde lidé existují jen v nejednoznačných otiscích a polozapomenutých pohádkách.

Stanete se jelenem se zlatými parohy, který na svých zádech veze zajíce. Společně se vydávají do snové lesní říše plné pableskujících světel, kde se prolne minulost s vaší vlastní představivostí. Setkáte se s rozmanitými zvířecími obyvateli bájného lesa a dozvíte se, o čem sní třeba medvědi, když zrovna náhodou spí.

zdroj: Hangonit

První obrázky a záběry z průzkumnické adventury naznačují, že nejspíš půjde o podobně abstraktní, opojný a psychedelický zážitek, jakým byl Kudělkův předchozí počin, předloňská astronautská výprava Afterglitch. Ta se ostatně za své výtvarné zpracování a inovativní pojetí dočkala rovnou dvou nominací na prestižní cenu IGF.

Sám autor dodává, že vychází z vizuální zkušenosti svých předchozích titulů. „Zajímá mě i balancování na hranici možná až kýče, a když se snažím ho posunout někam dál. Samotné notoricky známé objekty ve hře mě pak drží při zemi, abych neodlétal do příliš abstraktních poloh, a to i v otázce hratelnosti,“ vysvětluje Vladimír Kudělka, proč se rozhodl zakotvit v žánru adventury viděné z pohledu třetí osoby.

Bajka se chystá v příštím roce zamířit na PC, Mac a Linux, už teď si ji můžete na Steamu přidat do svého seznamu přání. Později by se snové dobrodružství mělo vydat také do virtuální reality, eventuálně možná i na konzole.

zdroj: Hangonit