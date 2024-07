No Man’s Sky s novým updatem zkrásní a přidá broučí invaze

17. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Hello Games na konci loňského roku oznámilo, že se pomalu začíná soustředit na vývoj nové hry, což ovšem neznamená, že by zanevřelo na No Man’s Sky. Ba naopak, protože oblíbený simulátor vesmírného průzkumu teď dostává update, který z technologického posunu a čerstvě posbíraných zkušeností při tvorbě Light No Fire dokonce těží.

„V posledních pěti letech jsme se naučili hodně nového a chceme naše poznatky vložit zpátky do No Man’s Sky,“ vysvětlují Hello Games. Update nazvaný jednoduše Worlds Part 1 se zaměří zejména na grafickou stránku včetně stínů, ale i na rozmanitost planet a jejich fauny a flóry. Zejména těch polárních a pouštních.

zdroj: Hello Games

Nová technologie pohánějící mraky by kupříkladu měla zajistit, že si oblohy jednotlivých planet budou odpovídat s aktuálním počasím. Stejně tak každá z nich bude disponovat vlastními vzdušnými proudy. Na vyšší úroveň simulace postoupila také voda, a to díky dynamickým vlnám reagujícím právě na počasí i způsobu, jakým odráží světlo.

zdroj: Hello Games

Planety v No Man’s Sky také dostávají řadu nových grafických efektů souvisejících s počasím a klimatem – nejrůznější druhy mlhy, deště, sněhových bouří, ale třeba i sopečný popílek. Všechny prvky by spolu navíc navzájem měly interagovat, při bouřce tak kupříkladu můžete očekávat vítr, stahující se mraky, ale třeba i vyšší vlny.

S novým updatem do No Man’s Sky dorazila také časově omezená expedice, která vás vyšle prozkoumat zkrášlené planety a při tom společně s ostatními hráči zkusit zkrotit invazi přerostlých brouků. Hvězdná pěchota a Helldivers sice volají a chtějí je zpátky, za účast v expedici každopádně mimo jiného obdržíte těžkého mecha s plamenometem místo jedné ruky, což se zdá být zajímavou motivací. Anebo si z jejich schránek můžete vyrobit chitinové brnění.

zdroj: Hello Games

Update Worlds Part 1 do No Man’s Sky dorazil dnes na všech platformách, přičemž číslovka v názvu napovídá, že zřejmě nepůjde o poslední vylepšení tohoto typu. Kompletní seznam změn a novinek naleznete na oficiálním webu.