No Man’s Sky oslavilo 5. výročí oznámením rozšíření Frontiers

10. 8. 2021 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sci-fi No Man’s Sky od studia Hello Games vyšlo 9. srpna 2016 a prvotní reakce nebyly vůbec nadšené. Některé sliby autoři nezvládli splnit, jiné si hráči spíš je sami vysnili, každopádně toho ve vesmírném simulátoru vlastně nešlo zas tolik dělat. Zklamané fanoušky si ale tvůrci postupně zvládli získat zpátky na svoji stranu, protože obsah, který při vydání chyběl, v průběhu pěti let dokázali do hry doplnit v podobě šestnácti tu menších, tu větších updatů.

A dokonce přidali i něco navíc nad rámec před vydáním slíbeného. Procedurálně generované galaxie obsahem pořádně nabobtnaly a dnes už v nich najdete jak příběh, počasí či stavbu základen, tak i multiplayer nebo třeba mazlíčky pro vaše astronauty. Do vesmírného dobrodružství se navíc můžete pustit i ve virtuální realitě a během let doznalo i četných grafických vylepšení.

Sean Murray teď v traileru u příležitosti pátého výročí rekapituluje cestu No Man’s Sky a zároveň naznačuje, co se do jeho vesmíru teprve chystá. Příští bezplatný update se bude jmenovat Frontiers – a to je takřka všechno, co o něm v této chvíli víme. Snad jen to, že dle slov Murraye dorazí brzy. Šéf Hello Games pouze naznačuje, že je to zčásti „jen další update“, ale také chybějící dílek skládačky pro sci-fi, který do hry tvůrci vždycky chtěli přidat a k pátým narozeninám hry se perfektně hodí. Tak uvidíme!