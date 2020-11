Nioh 2 míří na PC, remastery obou dílů na PlayStation 5

13. 11. 2020 17:23 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dříve než famózní, akční a patřičně náročné RPG Nioh 2 oslaví své první narozeniny, stihne se z PlayStationu 4 rozšířit na nastupující PlayStation 5 a počítače. Ve skutečnosti vyjde v jeden den rovnou pět verzí her z této série, k nimž se dá navíc přistoupit několika způsoby. Tak si to pojďme pořádně rozebrat.

Pro PC hráče mají tvůrci naštěstí samé dobré zprávy. Nioh 2 vyjde na Steamu, a to v kompletní edici, což znamená se všemi třemi DLC: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital a The First Samurai, které samo o sobě vyjde teprve 17. prosince a ukončí příběh i dodatečný obsah jako takový.

PC verze láká na podporu 4K Ultra-HD, širokoúhlých monitorů, HDR, 144Hz a 120 FPS. Počítá se s konfigurovatelným ovládáním na myši s klávesnicí, ale nebude chybět ani podpora gamepadu. Hru si rovnou můžete předobjednat na Steamu za 60 eur, případně tamtéž ukořistit kompletní edici prvního dílu ve velké slevě za 15 eur. Nioh 2 vyjde na PC 5. února.

Ve stejný den vyjdou další čtyři produkty na konzolích od Sony. I PlayStation 4 dostane svou vlastní kompletní edici Niohu 2, tedy stejný produkt, jaký je určený PC hráčům s tím rozdílem, že od něj nemůžeme na starém hardwaru očekávat stejné technické výsady.

Další tři produkty už se týkají pouze PlayStationu 5, který se dočká kompletních edic prvního i druhého Niohu ve zremasterovaných podobách. K dispozici bude ještě jejich kolekce, abyste si je nemuseli kupovat po jedné. Nicméně předobjednávky budou spuštěny až 20. listopadu, takže do té doby můžeme pouze hádat, zda půjde na kolekci ušetřit pár korun.

Obě hry na PlayStationu 5 poběží ve 120 FPS a 4K a nebude naštěstí chybět možnost přenosu uložených pozic z PlayStationu 4. S tím souvisí i možnost upgradu ze staré na novou konzoli, který může mít dvě podoby. Pokud si na PS4 pořídíte Nioh 2 – The Complete Edition, dostanete na PS5 jeho remaster.

Pokud jste si ale pořídili samotný Nioh 2 jen s vybranými či žádnými DLC, dostanete remaster pouze základní hry a konkrétních DLC. Zajímavé ale je, že na PlayStationu 5 nebude možné zakoupit samotný Nioh 2 a tím pádem ani samotná DLC. Samostatně se k produktům dostanete pouze přes upgrade.

A i tentokrát platí, že pro upgrade digitální verze se potřebujete přihlásit stejným účtem, zatímco pro upgrade fyzické verze potřebujete PlayStation 5 s mechanikou, protože disk je v tomto případě nezbytný k hraní remasteru.

Závěrem si už jen oddechnu, protože se naštěstí zdá, že v prvních měsících po vydání PlayStationu 5 nebude o kvalitní hry na této konzoli nouze.