Nier Automata terčem review bombingu. Verze z MS Store je lepší než ta na Steamu

22. 3. 2021 13:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vynikající akce Nier: Automata oslavila před pár dny čtvrté narozeniny. Titul vyšel v roce 2017 na PlayStation 4 a PC, o rok později se dočkali i majitelé Xboxu One.

Steamová verze Nieru se ovšem nyní stala terčem review bombingu, a to ze zcela nečekaného důvodu. Automata totiž aktuálně dorazila i na Microsoft Store a do PC verze Game Passu. Nejedná se však o stejnou verzi, která je k dispozici na platformě Valve (takzvaná Game of the YoRHa Edition). Jde o port xboxové verze, prodávané pod názvem Become as Gods Edition.

Důležité je, že na rozdíl od vydání na Steamu netrpí tato edice celou řadou nepříjemných problémů, mezi něž patří třeba framedropy a kompletní pády hry. Steamová verze nebyla nikdy oficiálně opravena a jediným způsobem, jak její problémy vyřešit, je využití modovacího nástroje jménem FAR.

V tuto chvíli lze tedy hráčům, kteří by si Automatu rádi doplnili do svého vzdělání, třeba ještě před příchodem Nier Replicant ver.1.22474487139..., jednoznačně doporučit, aby zvolili raději verzi z Microsoft Store, případně z Game Passu.