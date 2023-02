Nick Offerman ze seriálu The Last of Us odhalil svůj vztah ke hrám

3. 2. 2023 14:53 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

O naprosto výtečném třetím dílu seriálového The Last of Us už jste si mohli podrobněji přečíst v Pavlových dojmech. Nick Offerman, který v epizodě ztvárnil preppera Billa, v americké talk show Jimmyho Kimmela promluvil o svém vztahu ke hrám. Na celý rozhovor se můžete podívat ve videu výše.

„Před pětadvaceti lety jsem dohrál svou poslední videohru. Jsem člověk, který si rád dopřává, takže potom, co jsem ztratil pár týdnů s Banjo-Kazooie, jsem si řekl: Co to sakra dělám se svým životem? A tak už jsem se toho nikdy nedotkl. Je to jedině dobře, protože hry hodně pokročily a jsou natolik skvělé, že bych teď nejspíš seděl ve sklepě a hrál. Vůbec bych ani nechodil na konkurzy takových show, jako je The Last of Us,“ řekl v rozhovoru Offerman. Kdo by to byl řekl, že „chlapácký“ herec, který je známý třeba jako Ron Swanson z Odboru městské zeleně, propadne zrovna skákačce pro Nintendo 64?

Offerman se pak s moderátorem bavil o tom, jak by přežili v postapokalyptické divočině, o hereckém výkonu seriálového protějšku Murrayho Bartletta, o znovuobjevené popularitě Lindy Ronstadt, jejíž hudba zazněla právě v zatím poslední epizodě The Last of Us, nebo třeba o Offermanově stand-up kariéře.

Další díl seriálu podle úspěšné hry z produkce HBO vyjde v pondělí 6. února. Vy se u nás opět můžete těšit na Pavlovo zhodnocení.