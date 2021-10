Nezvykle interaktivní simulovaný svět akčního RPG Weird West dorazí se zpožděním

30. 10. 2021 8:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Letošní zdánlivě nekonečné odklady ještě pořád nemáme za sebou. Nejnovějším titulem, který schytal posun na příští rok, je malý, nicméně obrovsky zajímavý Weird West. Ten nám tvůrci z nového studia Wolfeye oznámili už v roce 2019 a pořád to vypadá, že se máme na co těšit.

Weird West měl původně vyjít letos na podzim, ale čekání nebude nakonec tak dlouhé, protože hru dostaneme v lednu. Do té doby nás tvůrci v čele s Raphaelem Colantoniem (Dishonored, Prey) obšťastní celou sérií videí, z nichž to první dorazilo už včera. Jmenuje se Road to Weird West a sám Colantonio vám v něm ve stručnosti představí hlavní přednosti titulu.

zdroj: Wolfeye Studios

Kreativní šéf vývoje vám například prozradí, že pokud něco působí interaktivně, s největší pravděpodobností to interaktivní bude. Některé materiály, elementy a vůbec prvky prostředí se tak budou (většinou) chovat tak, jak byste čekali, což dokládá přiložené video s několika příklady interakce.

Colantonio také prohlašuje, že jakkoliv je jádrem hratelnosti Weird West prozkoumávání a akce, je celá hra strukturovaná jako RPG protkané pořádnou dávkou subžánru takzvaných imerzivních simulací. S těmi má ostatně z Arkane bohaté zkušenosti.

V rámci zdejšího sandboxu si užijete hned několik herních stylů, pět různých hratelných postav a celé by vám to mělo vydržet něco kolem 40 hodin.

Weird West se tak z jedné z nejlákavějších menších her letošního roku stává jednou z nejlákavějších menších her roku příštího. Jestli to nakonec dopadne dobře, uvidíme už 11. ledna, a to na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One, případně samozřejmě i na nové generaci konzolí.