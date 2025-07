Nexus Mods krátce po změně majitele zavádí ověřování věku pro uživatele z EU

2. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Populární modderskou platformu Nexus Mods čekají v důsledku změn legislativy Evropské unie výrazné novinky. Uživatelé se brzy setkají s povinným ověřováním věku a zpřísněným dohledem nad sdíleným obsahem, v rámci snahy o dodržení nových zákonů zaměřených na online bezpečnost.

Tým Nexus Mods v oficiálním oznámení potvrdil, že připravované změny nejsou volitelné, kdy mají za cíl zachovat bezpečnost platformy. Největší novinkou bude zavedení ověřování věku pro uživatele v EU a Velké Británii, ačkoliv zatím není jasné, jak konkrétně bude celý systém fungovat. Už teď například pro stahování modů s dospělou tematikou musíte být na stránce registrovaní a mít povolený obsah pro dospělé – zaškrtnuto, že je vám více než 18 let. Panují proto obavy, že půjde o komplexnější systém, vyžadující například oficiální doklad. V takovém případě by vyvstaly otázky ohledně ochrany osobních údajů a bezpečnosti takto citlivých dat.

Změny se dotknou také moderace obsahu. Platforma nově zavádí štítky pro citlivý obsah, včetně kategorií jako pornografie, sebevražedné motivy nebo deprese. Tyto úpravy souvisejí zejména s nařízením o digitálních službách, které ukládá poskytovatelům online služeb povinnost zavádět mechanismy pro odstranění nelegálního obsahu a ochranu dětí před škodlivým materiálem. Sdílení pornografických obrázků bude nově možné jen v rámci placené úrovně účtu (tzv. podporovatel).

Úpravou projde také systém blokování uživatelů. Místo původní možnosti zablokovat autora, aby se vám nezobrazoval jeho obsah, bude nově možné kohokoliv na systémové úrovni ignorovat, což mu zabrání s profilem blokujícího interagovat úplně.

Významné změny přicházejí jen pár týdnů poté, co web změnil vlastníka, kdy původního zakladatele známého jako Dark0ne nahradil nový tým pod vedením společnosti Chosen. Přesto se sám Dark0ne přihlásil v komentářích k oficiálnímu příspěvku a podpořil nové vedení: „Tyto zákony jsme si nevymysleli. Nemáme nad nimi kontrolu. Nexus Mods není žádný pochybný web v temném koutě internetu – je to legitimní podnik, který musí dodržovat zákony zemí, v nichž působí,“ napsal a dodal: „Pokud bychom je nedodržovali, hrozí nám potenciálně likvidační pokuty.“

Dark0ne také poznamenal, že by server tyto změny čekaly stejně, i kdyby největší platformu s modifikacemi stále vlastnil. „Upřímně řečeno jsem rád, že to nejsem já, kdo to musí řešit. Ale i kdybych byl, stejně bych dodržoval zákon. Musel bych.“

Nexus Mods tak musí nejen aktualizovat své podmínky služby, ale i zpřísnit pravidla pro samotné moddery a tvůrce, aby bylo zřejmé, co je z právního hlediska přípustné.

Reakce komunity jsou smíšené. Někteří změny vítají jako krok k větší bezpečnosti a profesionalitě platformy. Jiní vyjadřují obavy z možného zásahu do soukromí i ztížení přístupu k obsahu, který dříve patřil k běžné součásti modderské tvorby. Zatím není jasné, kdy přesně tým Nexus Mods nová opatření zavede, protože teprve pracuje na technickém řešení.