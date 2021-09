Next-gen verze Cyberpunku a Zaklínače možná letos nebudou

2. 9. 2021 14:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to zhruba tři čtvrtě roku, co polský CD Projekt RED vypustil do světa patrně nejočekávanější hru uplynulé dekády. Cyberpunk 2077 ale rozhodně nezaznamenal hladký start a ani bezmála devět měsíců po vydání není jeho stav bezproblémový. Nehledě na to, že slíbená rozšíření, a dokonce i verze pro konzole nové generace, jsou v nedohlednu.

Vyplývá to ze setkání s investory, které proběhlo k příležitosti zveřejnění finančních výsledků za první polovinu roku. Podle obchodního viceprezidenta Michała Nowakowskiho sice firma stále cílí na to, aby byl next-gen update vydán do konce roku, nemůže však tento termín garantovat.

Totéž dle jeho slov platí i pro update Zaklínače 3. Šest let starý RPG hit se taktéž má dočkat verze pro PS5 a Xbox Series, na níž pracují vývojáři ze studia Saber Interactive. I ona měla na naše obrazovky dorazit do konce letošního roku, Nowakowski nicméně uvádí, že není možné s jistotou říct, zda se tento termín podaří splnit.

Na next-gen verzi Cyberpunku a jeho současné podpoře údajně pracuje zhruba třetina CD Projektu. Hra se nedávno dočkala dosud největšího patche, který přinesl řadu oprav a také několik slíbených kosmetických DLC, mezi něž patří třeba alternativní kostým pro Johnnyho Silverhanda.

Jestli bude Cyberpunk 2077 aspoň rok po svém vydání ve stavu, který je možné považovat za dokončený, ukáže až čas. Jisté ale je, že plánovaná příběhová rozšíření, případně slibovaný multiplayer, jsou písní vzdálené budoucnosti.