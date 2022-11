Next-gen update pro Zaklínače 3 dorazí příští měsíc spolu s kompletní edicí

Zaklínač 3: Divoký hon konečně dostane dlouho odkládané vylepšení pro novou generaci konzolí. Update dorazí už 14. prosince spolu s kompletní edicí pro konzole Xbox řady X a S, PlayStation 5 a PC.

Na next-gen update jsme si museli počkat pořádně dlouho a dočkali jsme se pěkných pár odkladů. Hovořit se dá i o podivných vztazích s ruským studiem Saber Interactive, které na updatu pracovalo a jehož práci ovlivnila ruská invaze na Ukrajinu. Každopádně čekání je u konce.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.



For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih