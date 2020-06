New Pokémon Snap oprašuje originál z devětadevadesátého

18. 6. 2020 17:30 | autor: Adam Homola

Nintendo, respektive The Pokémon Company, oznámili nové Pokémony. Jenže pozor, v tomhle případě nejde o další velké a plnohodnotné RPG ve stylu nedávného Pokémon Sword/Shield, nebo zjednodušeného „RPG“ ve stylu Pokémon Let’s Go, Pikchau!/Let’s Go, Evee!. Tentokrát se cílí na děti, což je asi ta primární skupina, které může New Pokémon Snap něco dát.

Pokud jste v Pokémonech zběhlí jako já (tzn. prakticky vůbec), zamíříte nejdřív na Google. A tam se za pár vteřin dozvíte, že Pokémon Snap je hra z roku 1999 pro Nintendo 64, jejíž hlavní náplní je focení Pokémonů. Jenže pokud jsem to správně pochopil, ve hře neděláte nic moc jiného, než že fotíte Pokémony. Vlastně se nemůžete ani volně pohybovat, a tak jde v podstatě o pomyslnou „střílečku na kolejích“. Podle dobových recenzí nešlo o žádný ultimátní hit, ale prostě jen o slušný kousek.

New Pokémon Snap se přitom odkazuje na hratelnost původního Pokémon Snap a vedle informací o tom, že navštívíte neznámé ostrovy plné Pokémonů, že budete naplňovat vlastní Pokémon Photodex a že uvidíte i dříve neviděné chování jednotlivých zvířátek, o nově oznámené hře nevíme prakticky nic.

New Pokémon Snap totiž nemá ani konkrétní datum vydání a víme jen to, že vyjde na Switch. Na rozdíl od původní hry na ní nepracují tvůrci z HAL Laboratory a prsty v ní nemá ani Game Freak. U kormidla tentokrát stojí vývojáři z Bandai Namco.

Jako pokémonímu neználkovi se mi už Pokémon Sword zdál podezřele jednoduchý, nemluvě o předloňském Pokémon Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Evee!. Ten mi svými triviálními systémy a obecným tónem přišel cílený vyloženě na mladší publikum. Z laického úhlu pohledu mi tak připadá, že New Pokémon Snap nemůže být se svými kolejemi (viz trailer) a pouhým focením zvířátek cílen na nikoho jiného než na ty nejmenší.

Nebo pak možná zároveň i na ty největší hardcore fanoušky Pokémonů, kteří automaticky konzumují veškerou produkci The Pokémon Company. Tak jako tak tu tedy máme oznámené Pokémony, kteří nejspíš potěší nejednoho rodiče malého dítka či hardcore fanouška. Všichni ostatní, případně ti, kteří k Pokémonům nemají žádný vztah, mohou jít asi v klidu o dům dál – zatím to nevypadá, že by zdejší hratelnost měla být pro tradičního hráče jakkoliv zajímavá. Od toho tu je třeba sice jednoduché, nicméně velice dobré RPG Pokémon Sword/Shield.