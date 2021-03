Nedostatek Silent Hillu můžete nahradit modem Whispering Hills pro Fallout 4

1. 3. 2021 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

O nové hře z hororové série Silent Hill se od zrušení Kodžimových Silent Hills spekuluje neustále, hranice šeptandy ale zatím stále nezvládla překročit a kdo ví, jestli ji vlastně opravdu někdo vyvíjí. A kde je v herním světě oficiální sucho, nastoupí občas náhrada z fanouškovských řad.

V případě Silent Hillu jí může být mod Whispering Hills pro Fallout 4, který už na internetu v hratelné podobě existuje nějakou tu dobu. Čerstvý update, který dosavadní obsah přejmenovává na Epizodu 1, přidává plně nadabovanou příběhovou linii.

Vydáte se v ní do základní školy Midwitch a do některých částí městečka Whispering Hills, které se zakládají na téměř stejnojmenné škole ze Silent Hillu (Midwich) a na městě Centralia, respektive jeho modelu použitém ve filmu z roku 2006.

Chybět samozřejmě nemůže téměř všudypřítomná mlha ani ikonická monstra – Pyramid Head, zdravotní sestřičky, růžovoučký králíček Robbie a také příšery, které do Silent Hillu zřejmě zabloudily z jiných světů: květinkový Demogorgon ze Stranger Things a také hit z poslední doby mezi YouTubery, Siren Head. Kreatura Trevora Hendersona měří 12 metrů, a dokonce se podobně jako Slenderman dočkala vlastní hry, Siren Head: Awakening.

První epizodu Whispering Hills najdete na NexusMods či na na ModDB. Další plánované epizody mají přidat více částí městečka a také vlastní parťáky, protože se do něj zatím musíte vydat úplně sami. Ale to je celkem příznačné, no ne?