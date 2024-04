Nebaví vás ve Farming Simulatoru řídit traktory? Ve Farm Manager World spravujete jen farmu

30. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud vás to táhne k traktorům a farmaření obecně, tak pravděpodobně hrajete Farming Simulator. Ale pokud zároveň netoužíte po křižování polí a zajímá vás hlavně ta manažerská část, tak to by vás mohla zaujmout novinka Farm Manager World.

Je to další díl již několikadílné série Farm Manager, přičemž slovo „World“ namísto číslovaného dílu naznačuje, že se tentokrát podíváme do nejrůznějších oblastí v Evropě, Americe i Asii.

Jádro hry ale zůstává víceméně stejné. Stavíte nejrůznější budovy, nakupujete traktory, kombajny a zemědělské vybavení. Na paměti musíte mít ale i pracovní sílu, počty dobytka, řešíte úrodnost a složení půdy, potýkáte se s ročními obdobími a tokem financí, rozjíždíte výrobní řetězce, sledujete trendy, reagujete na změnu cen na trhu a v neposlední řadě se můžete pokusit o bio farmu, kde vás budou trápit škůdci a nemoci plodin.

To vše si už teď můžete vyzkoušet v předběžném přístupu na Steamu za nějakých 440 korun. Zatím můžete farmařit jen v Evropě a Americe, zatímco Asie přibyde později, stejně jako další plodiny, dobytek, multiplayer, podpora modifikací a cokoliv, co si vyžádá komunita.