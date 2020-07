Ne, CD Projekt nerozesílá pozvánky do bety Cyberpunku 2077

Futuristické RPG Cyberpunk 2077 má po dalším odkladu datum vydání naplánované na letošní listopad, někteří zahraniční novináři si ho ale před nedávnem mohli vyzkoušet s předstihem. Zvědavosti a očekávání hráčů se teď rozhodli využít podnikaví podvodníci a do mailových schránek hráčů rozesílají pozvánky do neexistujícího betatestování.

Pokud jste se i vy stali adresáty podobného e-mailu a prošla vaším spamovým filtrem, vězte, že CD Projekt RED pro Cyberpunk 2077 žádnou otevřenou ani uzavřenou betu neplánuje.

Zprávu tak ideálně vůbec neotvírejte a rozhodně v ní neklikejte na žádné odkazy.

Jak upozorňuje oficiální twitterový účet společnosti, všechny e-maily od firmy pocházejí z domény @cdprojektred.com a studio s novináři i tvůrci obsahu vždy komunikuje přímo, nikoliv přes externí agentury.

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it's not genuine.