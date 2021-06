Navštivte Sapienzu v Hitmanovi 3 zcela zdarma

28. 6. 2021 15:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud se vám stýská po LongPlayi Hitmana 3 s Vaškem a Adamem, musíte ještě nějaký čas vydržet a mezitím si třeba zopakovat ty nejlepší momenty z minulých epizod. Nebo si udělat vlastní zážitky, které pak s těmi jejich můžete porovnávat.

Vývojáři z IO Interactive totiž až do 4. července poskytují zdarma mapu Sapienza z prvního dílu moderní trilogie World of Assassination. Jeden z nejlepších levelů, jakými se Hitman ve své historii pyšnil, vás vezme do prosluněné Itálie, kde se musíte postarat o dvojici cílů a ještě zničit vzorek viru.

Abyste si Sapienzu mohli vychutnat, stačí vlastnit plnou hru Hitman 3, případně její Starter Pack. Kromě mise World of Tomorrow, která se v městečku odehrává, můžete vyzkoušet své štěstí i v Elusive Target misi jménem The Twin, která je součástí aktuální sezóny celoročního eventu Seven Deadly Sins.

Hitman 3 vyšel letos zkraje roku a vysloužil si velmi slušné hodnocení. Studio IO Interactive si teď ale od lysého zabijáka plánuje dát nějaký čas pauzu a věnovat se zbrusu novému projektu s agentem 007 v hlavní roli.