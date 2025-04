Naughty Dog varuje hráče: Update pro The Last of Us 2 může zničit vaše uložené hry

4. 4. 2025 9:14 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

S vydáním The Last of Us: Part II Remastered na PC se Naughty Dog vytasil s verzí hry 2.0 i pro PlayStation 5. Sliboval nejen spoustu vylepšení, trofejí a hlavně nového obsahu, výsledek si Naughty Dog na nástěnku ale nejspíš nedá – patch hráčům na konzolích ničí uložené pozice.

Nejčastěji mezi nahlášené problémy patří ztráta pouzder pro nošení dodatečných zbraní a smazání veškerého vylepšení postav, upgrady zbraní a v některých případech i uložené pozice s hodinami postupu hrou.

Naughty Dog o problému ví a pracuje na opravě. Do té doby ale doporučujeme update raději přeskočit, případně hru nespouštět. „Zkoumáme problémy s mizejícími vylepšením po updatu 2.0.0. Mezitím hráčům radíme nepřepisovat existující uložené pozice,“ uvádí studio na stránkách.

Patch 2.0 do hry přidává nový obsah do roguelite režimu Není návratu – mapy, trofeje, bundu z chystané hry Intergalactic: The Heretic Prophet a hlavně nové hratelné postavy Billa a Marlene. Dále opravuje technické glitche při zobrazování některých textur na PS5 Pro a řadu dalších menších chyb.