Naughty Dog nabírá zaměstnance. V přípravě má mít až tři projekty

7. 2. 2022 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Naughty Dog svůj dosud poslední hit s názvem The Last of Us: Part II vydalo už předloni a od té doby si karty drží velmi blízko u těla. Předpokládáme, že v současné době pracuje na multiplayerovém titulu ze světa The Last of Us, zjevně to ale není zdaleka vše.

Studio nedávno na sociálních sítích sdílelo inzerát s nabídkou práce na několika pozicích a jeho šéf Neil Druckmann ve vlastním retweetu skrz emoji naznačil, že v současnosti se v Naughty Dogu pracuje hned na třech tajných a neoznámených projektech.

We’re growing! Come join us and work on , , and ! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

Můžeme jen spekulovat, co budou ty zbylé dva. Opakovaně se hovoří o možném remaku prvního dílu The Last of Us, třetím projektem by pak logicky mohlo být nové Uncharted. Přeci jen je tato série akčních adventur jednou z nejpopulárnějších značek PlayStationu a navíc se už brzy dočká filmové adaptace. A i když měla čtyřka znamenat konec příběhu Nathana Drakea, nechce se mi věřit, že by takový klenot nechali v Sony spát dlouho, zvlášť s aktuálním uvedením remasterů na PlayStation 5 a PC.

Oficiální kanály Sony i samotného studia ale zatím mlčí. Uvidíme, zda se během letošního roku dočkáme nějakého skutečného oznámení, nebo jestli je na všechny chystané projekty zatím příliš brzy.