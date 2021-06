Naughty Dog nabírá zaměstnance pro multiplayerový projekt

10. 6. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Možná si ještě vzpomenete, že první díl The Last of Us obsahoval kromě příběhového režimu také překvapivě vydařený multiplayerový element s názvem Factions. Počítali jsme s tím, že se mód pro více hráčů vrátí i v pokračování, studio ale uvedlo, že projekt je natolik ambiciózní, že raději vytvoří samostatný multiplayerový titul. Jak se zdá, práce na něm už jsou v plném proudu.

Naznačují to nové nabídky pracovních pozic ve studiu Naughty Dog, které se objevily na internetu. Studio hledá nové členy týmu, kteří by mu pomohli vytvořit multiplayerovou hru se stejnými produkčními hodnotami, jakými v minulosti proslulo.

Pozice, které chce tým Neila Druckmanna momentálně obsadit, zahrnují designéra úrovní a prostředí, tvůrce gameplayových skriptů nebo designéra herní ekonomiky. Ačkoli inzeráty explicitně nezmiňují The Last of Us, soudě dle předchozích prohlášení je nasnadě, aby šlo o slibovaný multiplayerový projekt navázaný na tuto značku.

The Last of Us: Part II vyšlo před rokem exkluzivně na PlayStation 4. Letos v květnu jsme se dočkali updatu pro současnou generaci konzolí od Sony, který ovšem pouze navyšuje framerate. Hra se dočkala vynikajících hodnocení od celosvětové odborné veřejnosti a odnesla si celou řadu prestižních cen, jakožto i desítku v naší recenzi či ocenění za nejlepší akční adventuru loňského roku.