Náplast na Veilguard? Neverwinter Nights dostávají po 23 letech nový datadisk

25. 2. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ještě před různými Dragon Age, Mass Effecty, Anthem a Knights of the Old Republic bylo studio BioWare známé svými RPG ze světa Dungeons & Dragons – Neverwinter Nights. A, světe div se, první díl dostává po 23 letech od vydání nový datadisk Doom of Icewind Dale.

Nebudeme si nic nalhávat, rozšíření pro fantasy hru ze začátku milénia udělá radost hlavně nostalgikům, kteří rádi zavzpomínají na staré dobré časy a rádi se vrátí nejen do Neverwinter Nights, ale i do oblasti nehostinné Planiny ledového větru, ve které se odehrává i dvojce stařičkých izometrických RPG Icewind Dale.

Za rozšířeném stojí modder a spisovatel Luke Scull, kterého čeští čtenáři mohou znát z pochmurného fantasy Temné bratrstvo. Jde o první z několika chystaných rozšíření do Neverwinter Nights, která by měla tvořit epickou kampaň Blades of the Netheril.

Co vás v Doom of Icewind Dale čeká? Přesněji, co čeká hrdinu Neverwinteru, který se po dvou dekádách probouzí? Především ledové větry, zamrzlá tundra, sněžní goblini, ledoví trollové a horší bestie. Navíc se zamotáte do spiknutí, které hrozí zahubit celou Planinu ledového větru.

Vskutku epické high fantasy rozšíření vás zabaví na 10-15 hodin ve čtrnácti známých lokacích, včetně slavné konfederace vesnic známé jako Desetiměstí. Do party můžete přibrat pět různých společníků, přičemž se vrátí někteří staří známí z původní kampaně NWN. Rozšíření příběhově navazuje jak na základní hru, tak bere v potaz události datadisků Shadows of the Undrentide a Hordes of the Underdark.

Hrát mohou vlastníci Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Zakoupením Doom of Icewind Dale přes Steam podpoříte vývoj dalších DLC.