Nahrávání obrázků i chat. Nintendo připravuje svou mobilní aplikaci na uvedení Switche 2

29. 5. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo připravuje půdu na příchod konzole Switch 2 a aktualizovalo svou mobilní aplikaci, která se nyní jmenuje prostě Nintendo Switch App (dříve Nintendo Switch Online). Změna názvu není jedinou novinkou – přibyly i funkce, které konečně přibližují uživatelský komfort konkurenčním platformám, jako je PlayStation či Xbox.

Nejvýraznějším vylepšením je nové album, které umožňuje automatické nahrávání screenshotů a videí pořízených na Switchi 2 přímo do mobilní aplikace. Už nebudete muset složitě skenovat QR kódy nebo obrázky z konzole dolovat přes sociální sítě. Sdílení herních momentek bude mnohem rychlejší a pohodlnější.

Kromě toho aplikace nově podporuje oznámení z funkce GameChat, což je chystaná sociální platforma umožňující hlasové i video hovory během hraní. Aplikace vás tak upozorní, když vás někdo přizve do konverzace. „Jako dodatečné bezpečnostní opatření je pro nastavení funkce GameChat nutné ověření telefonního čísla přes SMS zprávu,“ uvádí oficiální web služby.

zdroj: Vlastní

Další chystanou novinkou je funkce Zelda Notes, která bude dostupná v den vydání Switche 2. Tato část aplikace bude představovat mobilního průvodce a asistenta pro upgradované verze Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, kdy nabídne achievementy, hlasovou navigaci či úplně nové hlasové vzpomínky, které se neobjevily v původních verzích her.

Ačkoli je oficiální vydání Switche 2 naplánováno na příští týden, některé konzole se již dostaly ke svým majitelům. Na internetu se objevila videa z rozbalování a prvního spuštění, ale následně byla odstraněna. Nutno dodat, že konzole vyžaduje aktivační aktualizaci, aby ji bylo možné vůbec používat, a ta dorazí teprve v den vydání, tedy 5. června.