Nádherné světy a zábavné zbraně vévodí novým trailerům na Ratchet & Clank: Rift Apart

21. 5. 2021 12:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zhruba tři týdny nás dělí od vydání Ratchet & Clank: Rift Apart, další letošní velké exkluzivity pro PlayStation 5. V uplynulých dnech jste si u nás mohli přečíst masivní preview, z něhož vyplývá, že je rozhodně nač se těšit a kromě zábavné hratelnosti bude nový počin studia Insomniac oplývat také výtečným technickým zpracováním, blížícím se úrovni animovaných filmů od Pixaru.

Rift Apart nás protáhne množstvím unikátních světů a do rukou nám dá spoustu zábavných zbraní. Právě těmto tématům se věnuje dvojice nových trailerů, na které se můžete podívat níže. Cestování mezi rozličnými planetami (a dimenzemi) je extrémně svižné a pohodlné díky SSD v PlayStationu 5, a tak nás vývojáři mohou neustále zásobovat neokoukanými kulisami bez toho, abychom museli trávit čas v nahrávacích obrazovkách.

Co se zbraní týče, můžete se těšit na několikahlavňovou brokovnici, oblíbený Pixalizátor nebo třeba vystřelovač pinballových koulí. Ve zmiňovaném preview si přečtěte, s jakou filozofií Insomniac ke zbraním přistupuje, jaká kritéria musí splňovat a také jak moc velkou změnou paradigmatu je nový ovladač DualSense.

zdroj: PlayStation

Ratchet & Clank: Rift Apart vychází 11. června exkluzivně na PlayStationu 5. Značka se vrací pět let po vydání remaku prvního dílu, příběhově ale nové pokračování navazuje na Into the Nexus z PlayStationu 3. Nemusíte se ovšem bát, autoři pamatují i na ty, kteří s Ratchetem a jeho robotickým kolegou přijdou do styku poprvé. Znalost dřívějších událostí tedy není povinná.