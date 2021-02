Nádherná střílečka Bright Memory: Infinite se připomíná novým trailerem

15. 2. 2021 14:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Střílečka Bright Memory: Infinite od čínských FYQD Studios byla odhalena pompézním trailerem v průběhu jednoho z loňských Xbox streamů. Souběžně s vydáním Xboxu Series X a S dorazil na tyto platformy i její předchůdce s názvem Bright Memory, který si do té doby mohli vyzkoušet hráči na PC či mobilech. Z mojí recenze vyplynulo, že tohle placené demo nemá na next-gen konzoli co dělat, Infinite na tom ale může být mnohem lépe.

Autoři se nyní připomínají dalším pohledným trailerem, který tentokrát představuje hlavního záporáka. Infinite se bude odehrávat v rozsáhlém futuristickém velkoměstě, děj je zasazen do roku 2036. Na nebi se začaly objevovat podivné úkazy a organizace pro vědecký výzkum nadpřirozených jevů vyslala svoje agenty do všech koutů světa, aby odhalili, o co se vlastně jedná.

Nakonec se ukázalo, že události mají původ v prastarém mýtu o dvou světech a jako obvykle bude na vás, abyste záhadě přišli na kloub a patrně zachránili planetu. Nutno říct, že z traileru se toho o záporákovi mnoho nedozvíme, ke konci se ale aspoň můžete pokochat dalšími záběry z frenetické akce a spoustou grafických efektů.

Trailer upozorňuje na to, že majitelé původní Bright Memory na PC by se měli upgradu na verzi Infinite dočkat zdarma, uvidíme, zda to platí i pro Xbox. V tuto chvíli hra nemá konkrétní termín vydání, letos by to ale stihnout měla.