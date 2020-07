Nadella: Xbox Series X nabídne nejpestřejší launch

Ani Microsoft se nevyhnul pravidelnému zveřejnění finančních výsledků za uplynulé období. Na jednání s investory se ale probíral i výhled do budoucna, který je s ohledem na blížící se vydání nové generace konzolí pro nás hráče přeci jen zajímavější.

Výkonný ředitel společnosti Satya Nadella prohlásil, že Microsoft chystá velmi různorodý obsah, který má přilákat nové zákazníky, ale také uspokojit ty stávající. Přislíbil, že Xbox Series X bude mít historicky nejpestřejší a největší lineup herních titulů ze všech konzolí.

Podobným odvážným tvrzením nicméně výrazně pomáhá fakt, že nová konzole od začátku nabídne zpětnou kompatibilitu, a tak do launchových titulů spadnou i již dostupné hry z minulých generací.

Nadella také připomněl, že kromě konzolí se Microsoft specializuje i na hraní na PC či na mobilech a velké plány má se svou streamovací platformou. Vyzdvihl také smysl služeb, jako je Xbox Game Pass.

Zajímavým střípkem je informace o pravděpodobném spuštění prodejů nového Xboxu. Nadella o něm sice nehovořil, redaktorce Bloombergu Dině Bass se o něm nicméně zmínila finanční ředitelka Microsoftu Amy Hood. Zdá se, že by Xbox Series X mohl na pulty obchodů dorazit letos v listopadu.

