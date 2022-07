Nabídku Games with Gold letos opustí hry pro Xbox 360

11. 7. 2022 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Všechno hezké jednou končí a platí to i pro životní cykly, respektive relevanci konzolí. A nutno přiznat, že oba tyto parametry naplnila předminulá generace Xboxu měrou vrchovatou. V pořadí druhá konzole od Microsoftu dorazila na pulty obchodů na konci roku 2005 a mnohem zkušenější konkurenci v podobě Sony dokázala po celou dobu svého života pořádně prohánět. A i když se na konci počty prodaných kusů víceméně srovnaly, je určitě fér říct, že tehdejší kolo zelený tým vyhrál na celé čáře.

S ohledem na to, jak si Microsoft zakládá na kontinuitě a zpětné kompatibilitě, byly hry pro 17 let starou konzoli až dosud součástí pravidelné měsíční nabídky Games with Gold. Ta započala v roce 2013 a o rok později byla rozšířena i o tituly z tehdy začínající generace Xboxu One. I díky tomu (a samozřejmě slušné knihovně starých her, které obsahuje předplatné Game Pass) žil étos třistašedesátkové doby do dnešních dní, nyní je ale podle Microsoftu čas posunout se dál.

Od letošního 1. října tak hry pro Xbox 360 nebudou nadále součástí nabídky Games with Gold. Bohužel to ale zároveň neznamená, že by měli hráči každý měsíc náhradou dostat tím více titulů pro minulou, případně současnou generaci Xboxu. Základní smysl předplatného Xbox Live Gold stále tkví v možnosti hrát online a Microsoft se ji v poslední době snaží úzce spojit právě se zmíněným Game Passem skrz jeho variantu Ultimate, která v sobě kombinuje Live Gold, Game Pass pro Xbox a PC i cloud a v neposlední řadě předplatné EA Play.

S ohledem na to, že v posledních letech nabídka her pro Xbox 360 v Games with Gold neobsahovala žádné pozoruhodné záležitosti, to nemusí předplatitele příliš mrzet. Pokud budou mít chuť zavzpomínat, pořád je tu pro ně Game Pass, přes který jsem si třeba já nedávno připomněl první Dead Space.